XRP ganó impulso en el mercado cripto en recuperación y sus inversores dejaron de estar en pérdida en la tenencia de esta altcoin

XRP, el token de Ripple, se transformó en uno de los activos que vuelve a captar la atención de los inversores en un contexto de recuperación del mercado cripto.

Según mostraron los datos de TradingView, el par de XRP y USD cotizó en unos u$s1.44, con una subida de 1,6% en las últimas 24 horas y de 5% en los últimos siete días.

El token de Ripple, repuntó 28% desde su mínimo de este año de u$s1.12, por lo que la cotización de la altcoin está por encima de su precio realizado.

En esta misma línea, se debe comprender que el presente de XRP es positivo para sus inversores, ya que el holder promedio no se encuentra más en un nivel de pérdida.

Por otra parte, según los datos de la plataforma de análisis TradingView, se podría esperar que el objetivo del token sería qu el triángulo simétrico proyecte un rally de 55% hacia u$s2,40 por unidad.

El repunte reciente del precio permitió que muchos inversores que habían comprado en niveles más altos volvieran a estar "en verde".

Cómo se explica el cambio de rentabilidad

Analistas coincidieron que este cambio de rentabilidad puede verse como un indicador de fortalecimiento del sentimiento del mercado, ya que reduce la presión de venta y favorece nuevas posiciones alcistas.

Por otra parte, uno de los factores clave detrás de este optimismo es la consolidación del precio en niveles considerados estratégicos.

Cuando un activo logra estabilizarse tras una fase de volatilidad, suele generar una base desde la cual puede impulsarse una nueva tendencia.

En este contexto, la combinación de soporte sólido y mejora en los indicadores técnicos refuerza la hipótesis de un posible breakout.

Sin embargo, el escenario no está exento de riesgos, ya que el mercado cripto continúa mostrando alta volatilidad y XRP, en particular, sigue condicionado por factores externos como la evolución regulatoria y el comportamiento general de los activos digitales.

En ciclos anteriores, este tipo de incertidumbre provocó tanto subas explosivas como correcciones abruptas.