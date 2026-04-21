La acción de Strategy duplicó el rendimiento de Bitcoin en la recuperación reciente, impulsada por su modelo apalancado de acumulación de BTC

El reciente repunte del mercado de criptomonedas volvió a poner en el centro de la escena a Bitcoin (BTC) junto a Strategy, pero con un resultado inesperado.

La acción de la compañía, comandada por Michael Saylor, superó ampliamente al activo digital en términos de rendimiento desde los últimos mínimos.

Se debe recordar que la estrategia de esta empresa es la compra constante de BTC, ya que es el mayor holder institucional de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado.

¿Strategy superó a Bitcoin?

Según trascendió, Bitcoin registró una suba del 30,20% desde sus mínimos recientes, cercanos a los u$s60.000, mientras que la acción de Strategy (MSTR) avanzó un 65,33%, desde los u$s104, en el mismo período, lo que representa más del doble.

La explicación detrás de esta diferencia radica en el modelo de negocio de la empresa de Saylor, que funciona como un vehículo corporativo de acumulación de Bitcoin.

Esto significa que el mayor holder institucional de BTC utiliza deuda convertible, emisión de acciones y flujo de caja para comprar de forma sistemática la criptomoneda.

Este esquema genera un efecto de "apalancamiento natural": en términos simples, los inversores en MSTR no solo se benefician de la suba del precio de Bitcoin, sino también del aumento de BTC por acción que logra la compañía mediante compras continuas.

Por su parte, el reconocido analista cripto David Battaglia publicó en X sus gráficos comparativos, donde se observó que BTC registró una recuperación fuerte y continua, pero que la acción de MSTR marcó un aumento bien vertical.

Además, el interés por el papel de la empresa de Saylor está respaldado por volúmenes que confirman tanto un fuerte interés institucional como una sólida participación minorista.

¿Bitcoin o MSTR?

El contraste entre ambos instrumentos refleja dos perfiles de inversión distintos, ya que BTC ofrece exposición directa, liquidez global y menor riesgo de intermediación.

Por su parte, la acción de MSTR funciona en contraposición como una apuesta apalancada que puede generar retornos más agresivos, pero con mayor volatilidad y dependencia de decisiones empresariales.

En un contexto de recuperación como el actual, esa diferencia se vuelve evidente, pero a largo plazo, la elección entre uno u otro dependerá del riesgo que decida asumir cada inversor y de su visión sobre la evolución del mercado de activos digitales.