Lemon anunció que, desde ahora, los usuarios de su Lemon Card no pagarán la percepción del 30% (RG5617) en sus consumos realizados fuera del país. La fintech comunicó la novedad en redes sociales con el slogan: "Un dólar es un dólar".

La tarjeta permite pagar tanto en pesos como en dólares digitales, utilizando el mismo plástico que ya estaba en circulación.

Los resúmenes de las tarjetas de crédito emitidas en Argentina incluyen una serie de impuestos nacionales y provinciales sobre los consumos en el exterior, que incrementan de manera significativa el monto final a abonar.

Uno de los gravámenes más pesados es la percepción del 30% que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció bajo la Resolución General 5617. Este recargo, destinado a Ganancias y Bienes Personales, es el que eleva directamente el costo final del "dólar tarjeta".

Ahora, para los usuarios de Lemon Card, ese cargo que hasta ahora recargaba suscripciones y compras en el exterior queda eliminado.

Cómo funciona la Lemon Card y qué beneficios ofrece

Lemon Card es una tarjeta prepaga VISA que conecta el mundo cripto con el sistema financiero tradicional, y puede utilizarse en cualquier comercio que forme parte de la red VISA en cualquier país del mundo.

Al ser una tarjeta prepaga, las compras se realizan en una sola cuota y requieren fondos disponibles en pesos argentinos o en cripto.

Para acceder a la tarjeta, los usuarios deben cumplir tres condiciones básicas:

Ser mayores de 18 años

Contar con documento de identidad argentino

Tener una cuenta creada y validada en Lemon

El trámite se realiza desde la app de Lemon, en la sección Tarjeta. Allí se completa un formulario disponible en el botón de configuración dentro de la aplicación.

A diferencia de otras tarjetas que ofrecen millas o puntos, Lemon recompensa con Bitcoin cada compra realizada. Además, brinda acceso a preventas, descuentos exclusivos y la posibilidad de obtener rendimientos al poner a trabajar las criptomonedas.

Lemon Card no tiene costos de envío ni de mantenimiento, lo que la posiciona como una alternativa competitiva frente a otras tarjetas del mercado argentino.