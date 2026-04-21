El lanzamiento de un ETF de Ethereum con staking por parte de BlackRock marcó un punto de inflexión, con entradas por u$s155 millones solo en su primer día

El banco británico Standard Chartered lanzó una de las predicciones más ambiciosas del ecosistema cripto sobre el precio de Ethereum (Ether), el cual podría alcanzar los u$s15.000 para 2027.

Esta estimación, que supera ampliamente los niveles actuales, se apoyó en un cambio estructural en la demanda, catalizado por la jugada reciente de BlackRock dentro del ecosistema de activos digitales.

¿Ether a u$s15.000?

Esta ambiciosa proyección fue reafirmada por el analista Geoffrey Kendrick, especialista en activos digitales del banco, quien sostuvo que el mercado está entrando en una nueva fase dominada por capital institucional.

Según el informe, el lanzamiento de un ETF de Ethereum con staking por parte de BlackRock marcó un punto de inflexión, al ofrecer a grandes inversores exposición al activo con generación de rendimiento, algo que hasta ahora resultaba complejo sin custodiar directamente criptomonedas.

El debut del fondo, considerado "estructuralmente diferente" por analistas de Bloomberg Intelligence, registró entradas por u$s155 millones solo en su primer día, lo que reforzó la tesis de una demanda sostenida desde el sector institucional.

Por otra parte, al momento de conocerse esta predicción, Ethereum cotizaba cerca de u$s2.300, lo que implica que el objetivo de Standard Chartered representaría una suba superior al 540%.

Sin embargo, el dato resulta más llamativo al considerar que el activo se encuentra en niveles similares a los de 2021, pese a los avances técnicos acumulados en la red.

En ese sentido, la apuesta del banco no se basó únicamente en el precio actual, sino en una combinación de factores como el crecimiento del ecosistema, mejoras tecnológicas y, especialmente, el ingreso de grandes flujos de capital institucional.

Claves técnicas y señales del mercado

Entre los catalizadores que podrían sostener esta proyección se destacaron las próximas actualizaciones de la red Ethereum, orientadas a mejorar la escalabilidad y eficiencia.

Iniciativas como la expansión de capacidades de datos para soluciones de segunda capa y futuras mejoras en ejecución podrían incrementar el uso de la red y, con ello, la demanda del token.

Además, las señales internas del ecosistema, como el staking de más de 22.000 ETH por parte de la Ethereum Foundation, reforzaron la percepción de confianza en el largo plazo.