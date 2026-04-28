La exchange de criptomonedas Coinbase presentó en el Reino Unido un nuevo servicio de préstamos en USDC respaldados por criptomonedas.

Con esta propuesta, la compañía busca ampliar su oferta financiera en un mercado que avanza hacia reglas más claras para el sector.

Algunos de los activos aceptados son Bitcoin, Ether y cbETH, abriendo el juego a quienes necesitan acceso inmediato a dólares digitales, pero prefieren mantener sus posiciones.

El producto se apoya en el protocolo Morpho y opera sobre la red Base, lo que asegura que las condiciones del mercado definan tanto las tasas de interés como los parámetros de riesgo.

De esta manera, Coinbase se posiciona como un actor clave en la integración de las finanzas tradicionales con el ecosistema cripto.

Las principales características del producto son:

Monto máximo: hasta u$s5 millones en USDC por usuario

por usuario Colateral aceptado: Bitcoin, Ether y cbETH

Interés: tasas variables , definidas por Morpho según las condiciones del mercado en Base

, definidas por Morpho según las condiciones del mercado en Base Plazos: no hay calendario de pago fijo

Riesgo: posibilidad de liquidación si la relación préstamo-valor supera ciertos umbrales

La FCA prepara un marco regulatorios para el sector cripto

El lanzamiento coincide con la consulta pública de la FCA (Financial Conduct Authority), el regulador financiero del Reino Unido, que prepara un marco integral para el sector cripto previsto para 2027.

Actualmente, el país mantiene un esquema parcial enfocado en promociones financieras y prevención de lavado de dinero, aunque Coinbase ya cuenta con registro ante la FCA desde 2025.

En Estados Unidos, la compañía había lanzado un servicio similar en noviembre de 2025, con préstamos respaldados por Ether de hasta u$s1 millón en USDC.

Además, en marzo se asoció con Better Home & Finance para permitir que Bitcoin o USDC se utilicen como garantía en pagos iniciales de hipotecas, un paso hacia la integración de activos digitales en finanzas tradicionales.