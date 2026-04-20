La cuarta mayor criptomoneda no registró variaciones de importancia en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Según Binance, XRP subió un 0,08% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,42 este lunes, con una capitalización de mercado de u$s87.690,97 millones.

El mercado de criptomonedas registra este lunes 20 de abril una capitalización de u$s2,54 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 37.406 monedas.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,14% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,45%, Ethereum ocupa un 10,95%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,61%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al lunes 20 de abril, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s75.335,93 (-0,12%)

Ethereum: u$s2.301,83 (-0,38%)

BNB: u$s627,51 (0,58%)

Ripple: u$s1,42 (0,08%)

XRP: u$s85,39 (-0,60%)

Cardano: u$s0,25 (-0,45%)

Polkadot: u$s1,27 (-0,12%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,06%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, lunes 20 de abril, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $111,63 millones

Ethereum: $3,36 millones

BNB: $917.692,21

Ripple: $2.082,44

Solana: $124.895,20

Cardano: $360,04

Polkadot: $1.857,06

Dogecoin: $138,44

Polygon: $137,78

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 20 de abril los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.459,90

DAI: $1.476,70

USDC: $1.459,98

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, lanzada en 2012, es una criptomoneda desarrollada por Ripple y creada por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su meta principal es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería ni sistemas como el Proof of Work. Opera mediante el algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo.

Ripple ha colaborado con entidades financieras globales, permitiendo a XRP destacarse en el sector de pagos transfronterizos.

A pesar de los cuestionamientos por su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable. Ripple se mantiene enfocado en mejorar su infraestructura y seguridad.

Enfrentando retos legales con la SEC, XRP sigue siendo relevante en los pagos internacionales.