Tether alcanzó los u$s141.000 millones en bonos del Tesoro y ya es el 17° mayor acreedor de EEUU: ya supera a Corea del Sur, Alemania y Emiratos Árabes

Tether acumuló u$s141.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esa cifra convierte a la empresa detrás de la stablecoin USDT en el 17° mayor tenedor de deuda estadounidense en el mundo.

El dato lo difundió la cuenta especializada @0xSweep. Y reavivó un debate que ya no pertenece solo al universo cripto: una empresa que nació para emitir dólares digitales hoy maneja reservas comparables a las de economías nacionales enteras, con todas las implicancias regulatorias y sistémicas que eso supone.

Para dimensionar el volumen: esa posición supera a la de Corea del Sur, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos combinados. Tres países con economías robustas y sofisticadas quedan por debajo de una firma que opera desde las sombras del ecosistema cripto.

Cómo Tether convierte dólares en reservas del Tesoro

El modelo de negocio es más simple de lo que parece. Cuando alguien compra USDT con dólares, Tether recibe ese dinero. Pero no lo deja en una cuenta bancaria esperando.

Lo invierte en activos seguros. La mayor parte va a bonos del Tesoro: los títulos de deuda que emite el gobierno de Estados Unidos. Son considerados entre los instrumentos más confiables del sistema financiero global.

El objetivo es claro: poder devolver esos dólares cuando los usuarios quieran cambiar sus USDT por moneda fiat, manteniendo siempre una relación 1 a 1 entre tokens digitales y respaldo en dólares reales.

Ese mecanismo, repetido millones de veces, llevó a Tether a acumular u$s141.000 millones en bonos. Una cifra que pocos bancos globales alcanzan.

La paradoja es que, pese a ese volumen, casi nadie fuera del universo cripto conoce a Tether. Mientras bancos globales y fondos de inversión con carteras similares tienen alta exposición mediática, esta firma opera con un perfil público mucho más bajo.

Alertas regulatorias y riesgo sistémico

El dato enciende todas las alarmas. Si un emisor privado de dólares digitales alcanza niveles de tenencia de deuda soberana comparables a los de países, su transparencia, sus reportes contables y su capacidad de respuesta ante crisis de liquidez dejan de ser un tema solo del mundo cripto y pasan a tener relevancia para todo el sistema financiero.

La concentración de riesgo en una sola empresa que pocos conocen pero que maneja cifras astronómicas es el problema central. ¿Qué pasa si Tether enfrenta una corrida masiva? ¿Puede liquidar u$s141.000 millones en bonos sin afectar el mercado?

Las autoridades financieras de Estados Unidos, Europa y Asia ya pusieron el foco en las stablecoins. Tether, como líder indiscutido del sector, está en el centro de la mira.

Para el mercado, la lectura es doble. Por un lado, muestra la madurez que alcanzaron las stablecoins como puente entre las finanzas tradicionales y los activos digitales.

Por otro, plantea preguntas incómodas sobre transparencia, riesgo sistémico y regulación. Preguntas que, con u$s141.000 millones sobre la mesa, ya no pueden seguir sin respuesta.