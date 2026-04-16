La iniciativa generó preocupación entre inversores por la falta de liquidez y por su vínculo con un calendario político. Los detalles

World Liberty Financial, el proyecto DeFi de los Trump, trajo polémica al mundo cripto tras proponer un bloqueo prolongado para su token WLFI que se extendería más allá de un eventual segundo mandato de Donald Trump.

La iniciativa despertó cuestionamientos entre inversores, que esperaban señales de mayor flexibilidad y no nuevas restricciones sobre un activo que ya está fuertemente ligado a factores políticos.

Según trascendió, la idea es mantener los tokens inmovilizados durante un período extenso, lo que limita la posibilidad de venta y reduce la liquidez en el corto y mediano plazo.

En el ecosistema cripto, este tipo de bloqueos, conocidos como vesting, suelen utilizarse para evitar ventas masivas tempranas y ordenar el desarrollo de los proyectos.

Sin embargo, cuando los plazos se perciben demasiado largos o poco claros, el efecto puede ser el contrario y generar desconfianza entre los participantes.

En este caso, uno de los puntos que más incomodó al mercado es la referencia temporal vinculada a la política, ya que el bloqueo superaría un eventual nuevo ciclo presidencial de Trump.

World Liberty Financial, el proyecto DeFi apoyado por Trump, suma polémicas a su haber

Trump, en problemas: proponen un bloqueo prolongado para WLFI

Para muchos inversores, la asociación política introduce un componente ajeno a la lógica financiera y complica la construcción de valor del token.

Además, la falta de liquidez durante tanto tiempo implica asumir riesgos adicionales en un mercado que cambia constantemente en términos de precios, regulación y adopción.

Otro de los ejes de preocupación es la gobernanza del proyecto, ya que decisiones de este tipo pueden interpretarse como un control excesivo por parte de los emisores.

En el mundo cripto, la confianza suele apoyarse en reglas claras y previsibles, por lo que cambios o propuestas que alteran las condiciones iniciales tienden a generar ruido.

También influye la expectativa de los inversores, que buscan no solo potencial de crecimiento, sino también la posibilidad de disponer de sus activos en plazos razonables.