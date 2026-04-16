La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un alza del 0,88% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Este jueves, Bitcoin experimentó un aumento de 0,88%, ubicando su precio en u$s75.050,06 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,50 billones, según el panel de Binance.

El jueves 16 de abril, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,55 billones, según el panel de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 1,05% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,92%, mientras Ethereum capturó un 11,09%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,98% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes jueves 16 de abril, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s75.050,06 (0,88%)

Ethereum: u$s2.344,93 (-0,58%)

BNB: u$s636,09 (2,18%)

Ripple: u$s1,45 (4,35%)

Solana: u$s89,07 (4,76%)

Cardano: u$s0,26 (5,32%)

Polkadot: u$s1,33 (12,06%)

Dogecoin: u$s0,10 (4,32%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este jueves 16 de abril:

Bitcoin: $110,36 millones

Ethereum: $3,40 millones

BNB: $925.771,58

Ripple: $2.108,25

Solana: $129.591,90

Cardano: $377,89

Polkadot: $1.939,49

Dogecoin: $144,72

Polygon: $130,64

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al jueves 16 de abril son los siguientes:

USDT: $1.453,30

DAI: $1.476,70

USDC: $1.452,57

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el panorama financiero. Su misión principal es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos, eliminando intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona a través de un sistema de consenso basado en prueba de trabajo, donde los mineros validan las transacciones a partir de complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad y confiabilidad de la red, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha adquirido relevancia no solo como moneda digital, sino también como un resguardo de valor, comparado con el oro. Su cantidad limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores que buscan protegerse de la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Para abordar estos problemas, se han propuesto soluciones como la Lightning Network, destinada a agilizar las transacciones y reducir sus costos.

A pesar de los problemas de uso ilícito y las fluctuaciones de su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular y valiosa, con un impacto profundo en el sistema financiero global.