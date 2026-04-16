En las últimas 24 horas, la criptomoneda más popular aumentó 0,56%. Cómo variaron las otras monedas digitales y los dólares cripto

Según el panel de Binance, Bitcoin subió un 0,56% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s74.951,41 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s1,50 billones.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,55 billones para el mercado global de criptomonedas este jueves 16 de abril, abarcando 37.392 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un alza del 0,82% en las últimas 24 horas. Bitcoin alcanza un 58,89% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 11,10%, y las demás criptomonedas un 30,01%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 16 de abril, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s74.951,41 (0,56%)

Ethereum: u$s2.342,02 (-0,95%)

BNB: u$s635,90 (2,08%)

Ripple: u$s1,45 (4,37%)

Solana: u$s88,95 (4,52%)

Cardano: u$s0,26 (5,06%)

Polkadot: u$s1,33 (11,93%)

Dogecoin: u$s0,10 (4,20%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 16 de abril, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $110,36 millones

Ethereum: $3,40 millones

BNB: $925.771,58

Ripple: $2.108,25

Solana: $129.591,90

Cardano: $377,89

Polkadot: $1.939,49

Dogecoin: $144,72

Polygon: $130,64

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este jueves 16 de abril los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.453,30

DAI: $1.476,70

USDC: $1.455,14

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitso, Lemon y Bitget. Estas compañías están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU) que facilita las transferencias en pesos. Esto permite fondear la cuenta para comprar criptomonedas de manera rápida.

Una vez habilitada la cuenta, el usuario debe elegir la criptomoneda deseada y adquirirla utilizando pesos. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito mediante procesadores internacionales o servicios como Mercado Pago.

Además, estas plataformas permiten intercambiar distintos activos virtuales y enviar criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras exchanges o billeteras sin custodia.

Otra opción es usar el sistema de persona a persona (P2P), donde usuarios compran y venden directamente.

En este caso, es clave evaluar la reputación del vendedor, la cantidad de operaciones realizadas y otros detalles, como el tiempo de liberación promedio.

Los especialistas sugieren evitar plataformas inseguras, como Paxful, que tiene denuncias de usuarios. Estas plataformas carecen de herramientas de detección para prevenir enlaces maliciosos que redirigen a sitios fraudulentos.