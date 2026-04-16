Bitcoin enfrenta ventas y volatilidad: la resistencia técnica y la toma de ganancias ponen en duda la continuidad del rally de la criptomoneda

El precio de Bitcoin (BTC) volvió a ubicarse en el centro del debate luego de tocar los u$s76.000, un nivel que reactivó tanto el entusiasmo del mercado y la presión vendedora de corto plazo.

Según datos recientes del mercado, la criptomoneda líder llegó a superar momentáneamente ese umbral antes de retroceder hacia la zona de los u$s74.000, en un movimiento que reflejó la tensión entre compradores y vendedores en niveles considerados clave.

Una resistencia que activa ventas

El nivel de los u$s76.000 se consolidó como una zona de resistencia técnica, donde muchos inversores optaron por esta cifra para asegurar ganancias.

Este comportamiento no es nuevo, ya que los analistas vienen advirtiendo que, cada vez que Bitcoin se acerca a rangos elevados, como ocurrió previamente en torno a los u$s70.000, se incrementa la presión de venta por parte de quienes ingresaron recientemente al mercado.

Este fenómeno, conocido como "toma de ganancias", implica que los inversores venden activos cuando obtienen beneficios, lo que aumenta la oferta disponible y dificulta que el precio continúe subiendo con fuerza.

El reciente impulso alcista también estuvo ligado a los factores macroeconómicos, en particular, datos de inflación en Estados Unidos por debajo de lo esperado favorecieron a los activos de riesgo, impulsando a Bitcoin a máximos cercanos a los u$s76.000.

Sin embargo, el mercado mantiene cautela, y algunos operadores consideran que estos niveles podrían no sostenerse sin un aumento significativo en la demanda, especialmente ante la posibilidad de cambios en la política monetaria global.

Volatilidad en aumento

El comportamiento reciente sugirió un escenario de alta volatilidad en el corto plazo, con la combinación de resistencia técnica, toma de ganancias y factores macro genera movimientos bruscos tanto al alza como a la baja.

Además, indicadores del mercado mostraron que, cuando el precio se acerca a estos niveles, aumentan los envíos de BTC hacia exchanges, lo que suele anticipar ventas masivas y refuerza la presión bajista.

El futuro inmediato de Bitcoin dependerá de su capacidad para romper y consolidarse por encima de los u$s76.000, ya que de lograrlo, podría abrir la puerta a nuevos máximos, pero en caso contrario, el mercado podría entrar en una fase de corrección o lateralización.