Matt Hougan, de Bitwise, sostuvo que con apenas el 17% del mercado de reserva de valor en una década, Bitcoin podría alcanzar el millón de dólares
16.04.2026 • 09:33hs • MUNDO CRIPTO
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El gurú cripto que cree que Bitcoin podría valer más que el oro por el conflicto en Irán
Bitcoin podría llegar a valer más que todo el oro del mundo, un mercado de u$s34 billones. Así lo planteó Matt Hougan, director de inversiones de la gestora Bitwise, tras el conflicto en Irán.
"En un mundo en el que los países han convertido sus sistemas financieros en armas, Bitcoin está emergiendo como una alternativa apolítica", afirmó Hougan. Y agregó: "Esto nos indica que el mercado total al que puede dirigirse Bitcoin es probablemente mucho mayor que el mercado del oro por sí solo".
El especialista ya había proyectado que, si Bitcoin captara apenas el 17% del mercado de reserva de valor en los próximos diez años, podría alcanzar u$s1 millón por unidad. Si además se consolida como moneda internacional, esa estimación quedaría corta.
"Si Bitcoin empieza a asumir un doble papel (como reserva de valor, igual que el oro, y como moneda real, igual que el dólar), es posible que tengamos que revisar al alza nuestros objetivos", sostuvo.
En la actualidad, Bitcoin cotiza en torno a u$s74.500 y mueve un mercado de u$s1,4 billones, según CoinGecko. El oro, en cambio, opera a u$s4.854 la onza, con una capitalización superior a los u$s33,7 billones.
La criptomoneda ya cumple un rol de resguardo de ahorros en países golpeados por la inflación y los colapsos monetarios, donde muchos ciudadanos se vuelcan al activo digital para proteger su patrimonio.
A eso se suma el avance en el mundo corporativo. Las compañías privadas y públicas relevadas por BitBo acumulan más de 1,5 millones de bitcoins, valuados en más de u$s116.000 millones.
Como medio de pago, también gana terreno: la editorial Springer Nature, en base a datos de BTC Map, identificó cerca de 11.000 comercios en todo el mundo que ya aceptan Bitcoin.