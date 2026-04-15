Analistas vaticinan que habrá una fuerte caída antes que se produzca una recuperación sostenida del precio de la criptodivisa más importante

El mercado de criptomonedas vuelve a mostrar señales confusas a pesar de que hubo algunos repuntes recientes, que motivaron a los inversores.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que el precio de Bitcoin (BTC) podría enfrentar nuevas caídas antes de alcanzar un piso definitivo.

Ivan Liljeqvist, referente cripto, alertó que el mercado todavía no atravesó lo que denomina una "gran limpieza".

Según este analista, se trataría de una fase típica de los ciclos bajistas en la que se produce una liquidación masiva de posiciones y se expulsan inversores más débiles.

"El fondo aún no ha llegado", enfatizó el especialista y consideró que el nivel de los u$s60.000 no marcó el mínimo del ciclo actual.

Añadió que la tendencia general sigue siendo bajista y los rebotes recientes no alcanzan para revertir ese escenario.

¿Qué pasará con Bitcoin antes de la 'Gran Limpieza'?

Bitcoin mostró en las últimas ruedas algunos intentos de recuperación, incluso acercándose a los u$s76.000 impulsado por factores macroeconómicos y cambios en el sentimiento del mercado.

Sin embargo, estos movimientos son interpretados como rebotes técnicos dentro de una tendencia descendente más amplia.

Uno de los factores que influyen en la dinámica actual es la estrategia de compra de la empresa Strategy, el mayor holder de BTC corporativo, y liderado por Michael Saylor.

La compañía continúa acumulando BTC, algo que genera presión alcista puntual.

No obstante, Liljeqvist remarca que este impulso es insuficiente para romper niveles clave de resistencia.

A pesar del panorama bajista, algunos indicadores sugierieron que el mercado podría estar transitando una etapa diferente a ciclos anteriores.

La inversión institucional, otra de las grandes claves que explican la actualidad de BTC

La creciente participación institucional, incluyendo fondos y empresas públicas, estaría amortiguando las caídas, que hasta ahora rondan el 40% desde el último máximo histórico (lejos de desplomes superiores al 70% registrados en ciclos previos).

Este cambio estructural introdujo una incógnita central para los inversores, sobre si la demanda institucional será suficiente para sostener los precios o si el mercado aún necesita una capitulación más profunda antes de iniciar una nueva fase alcista.

En este contexto, analistas recomendaron cautela, ya que a volatilidad continúa siendo elevada y el comportamiento del mercado en los próximos meses dependerá tanto de factores macroeconómicos como del flujo de capital institucional hacia los activos digitales.

Por ahora, el consenso entre los especialistas es claro: se debe atravesar el proceso de depuración del mercado cripto, que aún no terminó.