Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina, analiza el comportamiento de la criptodivisa y cuáles podrían ser sus próximos niveles

Bitcoin vuelve a moverse de forma lateral en la mañana de este miércoles, con una leve caída y cotizando en la zona de los u$s74.000.

El activo continúa probando niveles relevantes, con la zona de u$s73.400 ganando importancia como soporte reciente.

Mantenerse por encima de este nivel tiende a preservar un sesgo constructivo en el corto plazo.

A pesar de la dificultad para consolidarse por encima de los u$s75.000 —movimiento influenciado, en parte, por ajustes de posiciones de los market makers y la presencia de una fuerte zona de oferta en ese nivel—, el flujo institucional sigue brindando soporte.

Los ETFs spot registraron entradas relevantes, algo que refuerza la demanda incluso en un entorno aún sensible a factores macro y geopolíticos.

En los indicadores, el RSI en torno a los 60 puntos sugiere un mercado todavía equilibrado, mientras que el MACD se mantiene en terreno positivo, indicando continuidad de la tendencia actual siempre que se respeten los niveles de soporte.

Un avance más consistente por encima de la media móvil de 100 días (alrededor de u$s75.273) podría abrir espacio para pruebas en u$s78.962 y, posteriormente, en el nivel psicológico de los u$s80.000.

Por ahora, el mercado sigue anclado a temas ya conocidos: las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán, la reducción de la prima de riesgo geopolítico y la persistente resistencia en la zona de los US$75.000.

Una extensión más sostenida del rebote reciente depende de que Bitcoin logre romper y mantenerse por encima de este nivel de forma clara.

*Por Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina