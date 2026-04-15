Con una merma del 2,89% en las últimas 24 horas, la sexta mayor cripto sigue al baja. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

Según Binance, Solana bajó un 2,89% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s83,66 este miércoles, con una capitalización de mercado de u$s48.114,19 millones.

El mercado cripto mundial reporta este miércoles 15 de abril una capitalización de u$s2,51 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -0,65% en las últimas horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,21%, Ethereum ocupa un 11,20%, y el resto representa un 29,59%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el miércoles 15 de abril son los siguientes:

Bitcoin: u$s74.301 (-0,48%)

Ethereum: u$s2.331,09 (-2,19%)

BNB: u$s618,57 (0,32%)

Ripple: u$s1,37 (-0,52%)

Solana: u$s83,66 (-2,89%)

Cardano: u$s0,24 (-0,70%)

Polkadot: u$s1,17 (-0,43%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,94%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al miércoles 15 de abril:

Bitcoin: $109,75 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $905.452,58

Ripple: $1.996,59

Solana: $122.456,40

Cardano: $354,27

Polkadot: $1.721,11

Dogecoin: $136,82

Polygon: $124,17

En otro orden, este miércoles 15 de abril, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.461,70

DAI: $1.476,70

USDC: $1.464,72

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.