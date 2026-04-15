La criptomoneda número dos en capitalización retrocedió 2,19% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Este miércoles, Ethereum reportó un descenso de 2,19%, ubicándose en u$s2.331,09, con una capitalización de mercado de u$s281.341,05 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,51 billones este miércoles 15 de abril, con 37.385 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -0,65% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 59,21%, seguido de Ethereum con un 11,20%. Las restantes monedas alcanzan un 29,59%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 15 de abril, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s74.301 (-0,48%)

Ethereum: u$s2.331,09 (-2,19%)

BNB: u$s618,57 (0,32%)

Ripple: u$s1,37 (-0,52%)

Solana: u$s83,66 (-2,89%)

Cardano: u$s0,24 (-0,70%)

Polkadot: u$s1,17 (-0,43%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,94%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 15 de abril, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $109,75 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $905.452,58

Ripple: $1.996,59

Solana: $122.456,40

Cardano: $354,27

Polkadot: $1.721,11

Dogecoin: $136,82

Polygon: $124,17

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al miércoles 15 de abril:

USDT: $1.461,70

DAI: $1.476,70

USDC: $1.464,72

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum se lanzó en 2015 como un proyecto innovador, creado por Vitalik Buterin y su equipo, con el objetivo de ir más allá de las capacidades de Bitcoin.

Mientras que Bitcoin demostró el potencial de la blockchain para crear una moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan sin intervención humana, lo que asegura la automatización de procesos y la eliminación de intermediarios.

En 2014, Ethereum logró un exitoso financiamiento colectivo que permitió su lanzamiento oficial, junto con la criptomoneda Ether (ETH).

Desde su creación, los contratos inteligentes han sido fundamentales para la red, permitiendo la automatización de transacciones y acuerdos de manera eficiente y segura.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas digitales, como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha abierto nuevas puertas en el ámbito de la propiedad digital.

La creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió a otros proyectos desarrollar sus propias redes basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de BNB y Avalanche.

Además, con la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum ha logrado mejorar su escalabilidad, reduciendo costos y aumentando la eficiencia de las transacciones.

Además de sus logros tecnológicos, Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, un concepto que promueve una Internet descentralizada.

Esta nueva Internet pone el control de los datos en manos de los usuarios, garantizando mayor privacidad y autonomía al eliminar la necesidad de intermediarios como gobiernos y empresas.