La criptomoneda número uno bajó 0,37% en las últimas 24 horas. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Este miércoles, Bitcoin experimentó un retroceso de 0,37%, ubicando su precio en u$s74.309,46 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,49 billones, según el panel de Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,51 billones este miércoles 15 de abril, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,55% en el último día. Bitcoin lidera con un 59,21% de dominancia, seguido por Ethereum con el 11,20%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,59% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al miércoles 15 de abril, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s74.309,46 (-0,37%)

Ethereum: u$s2.331,65 (-2,02%)

BNB: u$s618,28 (0,35%)

Ripple: u$s1,37 (-0,34%)

Solana: u$s83,67 (-2,85%)

Cardano: u$s0,24 (-0,69%)

Polkadot: u$s1,17 (-0,51%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,93%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 15 de abril, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $109,75 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $905.452,58

Ripple: $1.996,59

Solana: $122.456,40

Cardano: $354,27

Polkadot: $1.721,11

Dogecoin: $136,82

Polygon: $124,17

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 15 de abril los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.460,30

DAI: $1.476,70

USDC: $1.465,27

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda en cambiar el sistema financiero mundial. Su misión es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin emplea un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque implica un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que desean protegerse contra la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y los costos elevados de transacción. La Lightning Network es una de las soluciones que busca resolver estos problemas.

Bitcoin ha sido criticado por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas de su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa, con un impacto significativo en el sistema financiero global.