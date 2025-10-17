A partir de esta vulnerabilidad en la generación de claves privadas, el gobierno de EE.UU. logró confiscar miles de BTC vinculados a un robo de 2020

Una vulnerabilidad crítica en el sistema de generación de claves privadas dejó expuestos más de 220.000 monederos de Bitcoin (BTC).

El exploit, hasta ahora desconocido, fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para confiscar activos digitales vinculados a un robo ocurrido en 2020.

La operación, que permitió incautar aproximadamente u$s15.000 millones en BTC, generó preocupación entre usuarios y desarrolladores, quienes advierten sobre el riesgo de que hackers aprovechen la misma falla para vaciar los monederos todavía activos.

El problema se origino por un generador de números pseudoaleatorios (PRNG) defectuoso, usado para crear las claves privadas de las billeteras comprometidas.

Este componente, esencial para la seguridad criptográfica, presentó fallos que permitieron predecir las claves de acceso.

El desarrollador conocido como Discus Fish fue quien reveló públicamente la naturaleza de esta vulnerabilidad y calificó las wallets afectadas como "condenadas desde el principio".

El exploit sacudió el precio de Bitcoin

A raíz de este episodio la comunidad cripto exigió transparencia y medidas urgentes para proteger los fondos de los usuarios.

"Ahora que el secreto salió a la luz, los hackers podrían intentar vaciar estas direcciones de criptomonedas ‘condenadas’", advirtió un artículo publicado por Yahoo Finance.

Ante esta amenaza, se recomendó a los titulares de monederos revisar si sus direcciones figuran en la lista de vulnerables y, en caso afirmativo, transferir sus fondos a nuevas billeteras seguras.

El caso también planteó interrogantes sobre el alcance de las capacidades técnicas del gobierno estadounidense en materia de ciberseguridad y vigilancia financiera.

Hasta ahora, se desconocía cómo las autoridades habían logrado acceder a las claves privadas de los monederos involucrados en el robo de 2020. La revelación del exploit destapa una estrategia que, aunque efectiva para recuperar fondos ilícitos, expone una falla estructural que podría ser replicada por actores maliciosos.

Mientras tanto, el mercado cripto sufrió una nueva oleada de volatilidad. El temor a que existan más monederos vulnerables generó un clima de "miedo extremo", según reportes de BeInCrypto, que también señalaron un desplome reciente en el valor de Bitcoin.