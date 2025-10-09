El fenómeno de las memecoins vuelve a ser noticia debido al ascenso meteorico que tuvo luego de su lanzamiento y con un solo día en el mercado

Las memecoins en 2025 fueron uno de los activos que generaron más controversia y adeptos al mismo tiempo, aunque se conoce su extrema volatilidad.

Este es el caso del ascenso meteórico del proyecto llamado BNBHolder, un nuevo token lanzado en la BNB Chain, que hizo que 13 traders ganen un millón de dólares en una hora.

El boom de BNBHolder

De esta forma, esta memecoin nueva fue protagonista de un rally alcista en su precio y se viralizó en redes sociales.

En paralelo, al momento de redactar esta nota, el token cotiza en torno a los u$s0.3067, aunque mantuvo un pico el pasado 8 de octubre de unos u$s0.438, momento donde los traders multiplicaron sus ganancias.

A un día de su lanzamiento, el 8 de octubre, ahora esta memecoin se encuentra a la baja, con una pérdida del 21,03% en las últimas 24 horas, pero con una suba del 3,24% en la última hora.

Este fenómeno que protagonizó BNBHolder es un claro ejemplo de cómo las memecoins pueden subir su cotización con una velocidad imprevisible, y donde el timing para invertir es crucial, ya que se pueden tener resultados asombrosos.

¿Por qué BNBHolder protagonizó este rally en un día?

En primer lugar, se debe recordar que BNBHolder fue lanzada recientemente en BNB Chain, una blockchain conocida por su alta liquidez y bajo costo de transacción, dos factores claves para la inversión.

Por otro lado, según trascendió en base a los datos de Lookonchain, en tan solo 55 minutos, trece direcciones de billeteras distintas superaron el millón de dólares en ganancias.

Según esta plataformas de análisis on-chain, las inversiones iniciales de estos traders iban desde u$s5.000 hasta los u$s15.000, mientras que la memecoin solo tenía una capitalización de mercado de unos u$s388.000.

"Menos de una hora después del lanzamiento de #MemeRush, 13 monederos ya han generado más de $1 millón en ganancias en $BNBHolder. @BinanceWallet @cz_binance@ heyibinance", apuntó Lookonchain en un posteo en X.

Por último, se debe comprender que este tipo de ascenso meteórico en una memecoin es bastante común en su fase de lanzamiento, ya que sus primeros compradores, bots o insiders, multiplican sus inversiones en pocos minutos.