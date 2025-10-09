Se trata de Square Bitcoin Payments, que habilitará a miles de negocios a cobrar en BTC sin tarifas y así impulsar la adopción cripto a nivel comercial

Square, la compañía fundada por Jack Dorsey, también cofundador de Twitter y actual CEO de Block, presentó una nueva función que busca facilitar el uso cotidiano de Bitcoin.

Se trata de una herramienta que permitirá a los comercios aceptar pagos en BTC sin pagar comisiones hasta 2026, un paso que apunta a ampliar la adopción comercial de la criptomoneda más popular del mundo.

La funcionalidad, denominada Square Bitcoin Payments, ofrece una solución integral: incluye una billetera integrada, conversión automática entre Bitcoin y dólares, y compatibilidad con la red Lightning Network, que permite procesar pagos en segundos y con costos mínimos.

Desde noviembre, la herramienta estará disponible para los negocios de Estados Unidos, excepto en el estado de Nueva York, debido a regulaciones locales.

A partir de enero de 2027, Square aplicará una comisión del 1% por transacción, todavía por debajo de los costos habituales de las tarjetas de crédito.

Además, la compañía incorporó una billetera digital interna, desde la cual los comercios podrán comprar, vender o almacenar BTC sin salir del entorno de Square.

El sistema también ofrece la posibilidad de convertir una parte de las ventas a Bitcoin o mantenerlas en dólares estadounidenses, una opción pensada para reducir el impacto de la volatilidad cripto.

Los pagos se procesarán mediante la Lightning Network, una red de segunda capa sobre la blockchain de Bitcoin que agiliza las operaciones y las vuelve más escalables.

Con esta integración, Square busca que pagar con Bitcoin sea tan simple como usar una tarjeta o un código QR, reduciendo las barreras técnicas para los pequeños negocios.

El anuncio fue bien recibido dentro del ecosistema cripto, que lo considera un paso más hacia la adopción global de Bitcoin en entornos comerciales reales.

"Queremos que los negocios locales puedan aceptar Bitcoin con la misma facilidad con la que hoy aceptan tarjetas", afirmó Dorsey, quien destacó que el objetivo de la compañía es promover una economía abierta y descentralizada, sin intermediarios.