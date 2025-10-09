El histórico analista Peter Brandt sostiene que si BTC no toca su techo en los próximos días, podría comenzar una suba sin precedentes. Los detalles

Bitcoin atraviesa un momento decisivo. Según el reconocido trader Peter Brandt, la criptomoneda más grande del mundo está a las puertas de un movimiento "dramático" si no alcanza su tope del ciclo en los próximos días.

"Es razonable esperar un tope del mercado alcista en cualquier momento", señaló Brandt, aludiendo al patrón de cuatro años que históricamente ha definido el comportamiento del activo digital.

El analista recordó que Bitcoin tocó su mínimo de ciclo el 9 de noviembre de 2022, exactamente 533 días antes del último halving, ocurrido el 20 de abril de 2024. Si se replica la misma distancia temporal hacia adelante, el domingo pasado habría marcado el punto medio exacto, coincidiendo con un nuevo máximo histórico por encima de u$s126.000.

"Suma 533 días al 20 de abril de 2024, y voilà, es esta semana", resumió Brandt. "Si el precio no alcanza su tope, podríamos ver un descubrimiento de precio sin precedentes".

Qué dice la teoría del ciclo de cuatro años

Brandt explicó que en los tres ciclos anteriores, Bitcoin repitió una estructura muy similar: caída, recuperación, halving y máximo histórico. Sin embargo, advirtió que este patrón podría estar a punto de romperse.

"Las tendencias que violan la naturaleza cíclica o estacional imperante de los mercados son típicamente las más dramáticas", sostuvo.

Aunque el analista cree que apostar contra el ciclo no debe hacerse "a la ligera", mantiene una visión alcista:

"Estoy 50/50 sobre el resultado, pero si el ciclo se rompe, un movimiento más allá de los u$s150.000 —quizás hasta u$s185.000— sería mi expectativa".

El debate entre traders: ¿sigue vigente el patrón del halving?

La advertencia de Brandt se da en medio de un intenso debate entre analistas y traders sobre si el clásico "ciclo de cuatro años" sigue siendo válido.

El analista Rekt Capital sostuvo en julio que, si el comportamiento actual se asemeja al del ciclo de 2020, Bitcoin podría alcanzar su punto máximo en octubre.

"Nos queda una porción muy pequeña de tiempo y expansión de precios", advirtió.

Por su parte, Saad Ahmed, jefe regional de Gemini APAC, opinó que incluso si los ciclos no se repiten con precisión, el mercado mantiene un patrón emocional predecible:

"La gente se emociona y se excede; luego viene la caída y la corrección hacia un nuevo equilibrio".

Proyecciones: precios récord hacia 2025

Más allá de los plazos exactos, el consenso entre analistas es optimista.

Timothy Peterson , economista y analista de mercado, estimó que existe un 50% de probabilidad de que Bitcoin supere los u$s140.000 antes de fin de mes , según simulaciones basadas en datos de la última década.

En tanto, el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, y el director de investigación de mercado de Unchained, Joe Burnett, proyectan que la criptomoneda podría alcanzar hasta los u$s250.000 para fines de 2025.

Actualmente, Bitcoin cotiza alrededor de los u$s122.000, con una suba del 9,7% en los últimos 30 días, según datos de CoinMarketCap.

Qué puede cambiar el rumbo del precio

Los factores que podrían alterar el comportamiento habitual del mercado incluyen:

La fuerte adopción institucional , impulsada por los ETF de Bitcoin al contado.

Las tesorerías corporativas que comienzan a incluir BTC como reserva de valor.

La reducción del flujo de nuevos bitcoins minados tras el último halving, que aumenta la escasez.

Si la predicción de Brandt se cumple y el ciclo se desvía por primera vez en la historia, Bitcoin podría entrar en una fase de descubrimiento de precios sin precedentes, marcando un nuevo hito para el ecosistema cripto.