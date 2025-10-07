En un acuerdo sin precedentes, las firmas optimizan la experiencia de compra con un proceso inclusivo para todas las personas con barreras de comunicación

Fiserv y Asteroid anunciaron una alianza estratégica que promete transformar el consumo en accesible, estableciendo un nuevo estándar de inclusión en la región.

A través de este acuerdo, Háblalo, la multi-herramienta desarrollada por Asteroid que facilita la comunicación de personas con barreras comunicativas, estará integrada en Clover para mejorar la experiencia de pago.

Esta colaboración sin precedentes permitirá que en la Argentina, la herramienta amplifique su alcance a más de 200.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es fortalecer el ecosistema abierto y flexible de la plataforma Clover, al aportar una integración integral de accesibilidad financiera y tecnológica mediante Háblalo.

Gracias a esta asociación, los comercios contarán con una herramienta inclusiva que permitirá a los usuarios interactuar de manera autónoma durante el proceso de compra o servicio.

Con esta innovación, se busca facilitar una experiencia de atención más fluida e inclusiva para todos los clientes.

Integración de Háblalo y Clover para un consumo accesible

Clover se destaca como la plataforma de pagos y gestión de negocios más inteligente a nivel mundial.

Fue la primera terminal inteligente en la Argentina con sistema Android y una tienda de aplicaciones con desarrollos locales que permiten la integración de soluciones innovadoras.

Actualmente, existen más de un millón de dispositivos Clover en funcionamiento en países como los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Canadá y Austria, y en la Argentina ya hay cerca de 200.000 unidades activas.

Además, el reciente lanzamiento en México y Brasil amplía el alcance de esta plataforma pionera.

A través de su app market, los usuarios pueden integrar diversas aplicaciones y programas de gestión de forma cómoda y práctica, al facilitar la adaptación a necesidades específicas de comercio.

Esta flexibilidad es clave para incorporar herramientas como Háblalo, que potencian la inclusión tecnológica en el punto de venta.

La innovación de Háblalo para la inclusión comunicativa.

Háblalo es una aplicación móvil creada por Asteroid, una startup argentina con más de medio millón de usuarios en todo el mundo.

Esta herramienta asiste la comunicación de personas con discapacidades, adultos mayores, turistas y usuarios con barreras idiomáticas, convirtiendo texto a voz y voz a texto en tiempo real.

Además, la aplicación traduce y ofrece opciones de interacción como frases preestablecidas, pictogramas y texto predictivo para que cada usuario elija la modalidad que mejor se adapta a sus necesidades.

El acceso a Háblalo es simple y seguro, no requiere conexión a internet y se puede utilizar escaneando un código QR dinámico presente en los dispositivos Clover de los puntos de venta.

Esta funcionalidad permite que la experiencia de compra y atención sea más autónoma, accesible y fluida, favoreciendo un trato inclusivo y eficiente en cada interacción.

Potenciando la experiencia de usuario en el punto de venta

La incorporación de Háblalo dentro de Clover amplía las capacidades del ecosistema de pagos, al ofrecer una solución completa que procesa las transacciones, y también transforma la experiencia del consumidor.

Sebastián Calens, VP Global Business Solutions de Fiserv para Latinoamérica Sur, destacó que Clover es un ecosistema abierto y flexible que permite a emprendimientos como Asteroid escalar soluciones innovadoras en el momento y lugar clave: el punto de venta.

Esta colaboración muestra el valor que aporta una plataforma no sólo para facilitar los pagos sino para fomentar la accesibilidad y mejorar las experiencias cotidianas.

A través de esta alianza, se vislumbra un futuro donde la inclusión tecnológica será una constante en la interacción comercial, beneficiando a millones de personas.

La implementación ya en más de 200.000 puntos de venta argentinos marca un avance significativo en la accesibilidad financiera y tecnológica.

El compromiso con la accesibilidad y el consumo inclusivo

Mateo Salvatto, CEO y cofundador de Asteroid Technologies, afirmó que esta alianza tiene como meta transformar a Argentina en el país con más puntos de venta accesibles del mundo.

Este objetivo ambicioso persigue establecer un nuevo estándar en el consumo inclusivo, donde las barreras comunicativas se minimicen o eliminen en las experiencias de compra.

La accesibilidad se convierte así en un eje central para la innovación tecnológica en el sector financiero, promoviendo la igualdad y la autonomía de todos los usuarios.

La colaboración entre Fiserv y Asteroid mejora la experiencia para personas con discapacidades o barreras idiomáticas, y también genera un impacto positivo en la economía al abrir el acceso a más clientes.

Este paso es clave para una sociedad más inclusiva, que reconoce la diversidad y brinda soluciones efectivas para todos.

Expansión regional y futuro del ecosistema abierto de Clover

El éxito de la integración de Háblalo en Clover en Argentina abre camino para que esta innovación se replique en otros países de Latinoamérica donde Fiserv tiene presencia.

La plataforma continúa ampliando su red, como lo demuestra su reciente lanzamiento en México y Brasil, al buscar consolidar un modelo de inclusión financiera y tecnológica a nivel regional.

El ecosistema abierto de Clover promueve el desarrollo de aplicaciones que mejoran la experiencia comercial mediante tecnologías accesibles y adaptadas a las necesidades de los usuarios finales.

Esta alianza reafirma la importancia de trabajar en conjunto para crear un entorno financiero más equitativo y eficiente, donde la tecnología sea una herramienta para derribar barreras y acercar oportunidades.

El futuro del consumo accesible parece asegurado con estas iniciativas que fusionan innovación, inclusión y experiencia de usuario en un solo paquete tecnológico.