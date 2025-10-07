La tokenización de activos creció 112% en 2025 y podría alcanzar los u$s18,9 billones antes de 2035, según proyecciones globales

La gestora Ark Invest invirtió u$s10 millones en Securitize, una de las plataformas más destacadas en el ecosistema de tokenización de activos del mundo real.

Esta participación representa el 3,25% de los activos totales del fondo, posicionando a Securitize como su octava mayor tenencia.

Securitize, fundada en 2017 y dirigida por Carlos Domingo, se consolidó como pionera en la emisión y gestión de valores digitales regulados.

La compañía tokenizó más de u$s4.600 millones en activos, incluyendo acciones, bonos y participaciones en fondos privados, en colaboración con gigantes financieros como BlackRock, Hamilton Lane y Apollo Global Management.

Uno de sus productos más emblemáticos es el BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), un fondo de mercado monetario tokenizado que lidera el segmento de bonos del Tesoro digitalizados con más de u$s2.800 millones en activos.

La inversión de Ark Invest refleja una tendencia creciente entre los gestores de fondos hacia latokenización de activos.

El mercado de activos tokenizados proyecta un salto billonario