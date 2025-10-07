La tokenización de activos creció 112% en 2025 y podría alcanzar los u$s18,9 billones antes de 2035, según proyecciones globales
07.10.2025 • 16:00hs • Inversiones
Ark Invest se sube al boom de la tokenización con una inversión récord en Securitize
La gestora Ark Invest invirtió u$s10 millones en Securitize, una de las plataformas más destacadas en el ecosistema de tokenización de activos del mundo real.
Esta participación representa el 3,25% de los activos totales del fondo, posicionando a Securitize como su octava mayor tenencia.
Securitize, fundada en 2017 y dirigida por Carlos Domingo, se consolidó como pionera en la emisión y gestión de valores digitales regulados.
La compañía tokenizó más de u$s4.600 millones en activos, incluyendo acciones, bonos y participaciones en fondos privados, en colaboración con gigantes financieros como BlackRock, Hamilton Lane y Apollo Global Management.
Uno de sus productos más emblemáticos es el BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), un fondo de mercado monetario tokenizado que lidera el segmento de bonos del Tesoro digitalizados con más de u$s2.800 millones en activos.
La inversión de Ark Invest refleja una tendencia creciente entre los gestores de fondos hacia latokenización de activos.
El mercado de activos tokenizados proyecta un salto billonario
La tokenización basada en blockchain permite transformar instrumentos financieros como acciones o bonos en versiones digitales que se pueden negociar de forma más rápida, transparente y sin horarios de cierre.
Esto mejora la liquidez, reduce tiempos de espera y abre la posibilidad de operar en mercados activos las 24 horas.
Según datos de RWA.xyz, este mercado creció un 112% en lo que va de 2025 y ya supera los u$s33.000 millones. Y si las proyecciones de Ripple y Boston Consulting Group se cumplen, podría alcanzar los u$s18,9 billones en menos de una década.
La decisión de incluir a Securitize en el ARK Venture Fund va en línea con la filosofía de Ark Invest, que busca invertir en tecnologías con potencial de transformar industrias enteras.
Este fondo también tiene participación en empresas como OpenAI, Epic Games y SpaceX, y está pensado para que cualquier persona pueda invertir desde u$s500 a través de plataformas como SoFi y Titan, accediendo a compañías privadas y públicas que lideran la innovación.