La criptomoneda más popular bajó 3,40% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Este martes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s2,42 billones, tras experimentar un alza de 3,40% en las últimas 24 horas, operando a u$s121.224,52 en la plataforma de Binance.

Con un total de 36.232 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s4,16 billones de capitalización este martes 7 de octubre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -3,27% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 58,10%, Ethereum ocupa un 13%, y el resto de las criptomonedas representan un 28,90%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al martes 7 de octubre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s121.224,52 (-3,40%)

Ethereum: u$s4.474,90 (-4,88%)

BNB: u$s1.285,21 (5,27%)

Ripple: u$s2,88 (-5,18%)

Solana: u$s223,34 (-5,64%)

Cardano: u$s0,83 (-5,40%)

Polkadot: u$s4,16 (-5,26%)

Dogecoin: u$s0,25 (-6,30%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 7 de octubre:

Bitcoin: $201,25 millones

Ethereum: $6,94 millones

BNB: $1,99 millones

Ripple: $4.464,95

Solana: $345.634,83

Cardano: $1.286,08

Polkadot: $6.447,91

Dogecoin: $388,99

Polygon: $368,13

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este martes 7 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.538,20

DAI: $1.546,97

USDC: $1.547,11

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange, como Binance, Bitso o Lemon, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas permiten abrir una cuenta virtual (CVU) para transferir pesos y fondear la cuenta, facilitando la compra de criptomonedas.

El paso siguiente es seleccionar la criptomoneda deseada y adquirirla. Algunas plataformas también admiten pagos con tarjeta de crédito, mediante servicios como Mercado Pago.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra alternativa es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios.

En este modelo, los pagos pueden realizarse con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Revisar la reputación del vendedor es clave para evitar riesgos.

Por último, se recomienda evitar plataformas no seguras, como Paxful, denunciada por varios usuarios. Estas carecen de herramientas de seguridad, dejando a los usuarios expuestos a robos de datos y fraudes.