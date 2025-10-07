El ingreso de Tether al directorio podría marcar un giro estratégico en Juventus, en medio de pérdidas financieras y tensiones internas

La empresa Tether, emisora de la stablecoin USDT y uno de los actores más relevantes del ecosistema cripto global, propondrá candidatos propios para el consejo de administración del club Juventus durante la asamblea anual de accionistas prevista para el 7 de noviembre.

Este paso ocurre luego de la inversión de aproximadamente u$s129 millones que le permitió a Tether alcanzar una participación de 10,7 % en el club italiano.

Con ese porcentaje, la compañía se posiciona como el segundo mayor accionista de Juventus, después de Exor, el holding de la familia Agnelli, que controla el 65%.

Según la legislación corporativa italiana, este nivel de participación habilita a Tether a presentar una lista alternativa de candidatos para el consejo, algo que podría abrir la puerta a una reconfiguración del liderazgo institucional del club.

La empresa también planea participar en una ampliación de capital recientemente aprobada por Juventus, que podría alcanzar los 110 millones de euros.

Exor ya desembolsó cerca de 30 millones de euros en ese proceso y Tether ahora busca consolidar su rol no solo como inversor, sino como actor estratégico en la toma de decisiones del club.

Tether se posiciona como actor clave en la gobernanza de Juventus

Desde su ingreso al accionariado en febrero de 2025, Tether manifestó su interés en contribuir al desarrollo institucional de Juventus, aunque hasta ahora no había tenido voz directa en la gestión.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, explicó que su compromiso con el club va más allá de lo financiero y reveló que busca aportar una visión innovadora y tecnológica, siempre que se les permita participar activamente en la gobernanza.

La propuesta de Tether llega en un momento delicado para Juventus, que arrastra pérdidas financieras y enfrenta el descontento de accionistas minoritarios.

En ese contexto, la entrada de un actor externo con perfil tecnológico podría ser vista como una oportunidad de renovación.

Aunque también genera interrogantes sobre la influencia de empresas cripto en instituciones deportivas tradicionales, especialmente en lo que respecta a la transparencia, el cumplimiento normativo y los posibles conflictos de interés.