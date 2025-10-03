Bitcoin se consolida como refugio en plena crisis y apunta a superar su récord histórico Proyecciones marcan objetivos de hasta 60% de suba

Bitcoin se ubica a las puertas de un nuevo hito histórico. En la primera semana de octubre, la criptomoneda líder llega hasta los u$s122.000, quedando a menos del 1% de u$s124.500, su máximo histórico o ATH (all time high). Este repunte pone al mercado en alerta y genera expectativas de que un nuevo tramo alcista marque el cierre de 2025.

El contexto macroeconómico impulsa este escenario. La prolongación del cierre parcial del gobierno estadounidense y la incertidumbre fiscal en Washington elevan a Bitcoin como refugio alternativo frente al oro. La correlación entre ambos activos se intensifica, mientras los inversores institucionales redireccionan flujos hacia la criptomoneda líder en busca de seguridad.

El interés institucional funciona como motor clave. Analistas de Standard Chartered estiman que ingresarán hasta u$s20.000 millones adicionales vía fondos cotizados (ETF) antes de fin de año. Con este respaldo, proyectan un precio objetivo de u$s200.000 para diciembre y un hito intermedio en los u$s135.000 en semanas próximas.

Los riesgos también existen. Un giro inesperado de la Reserva Federal con política restrictiva o trabas regulatorias en mercados relevantes pueden frenar el impulso. Aun así, la narrativa de Bitcoin como activo seguro en tiempos de crisis gana fuerza y cambia la percepción del mercado financiero global.

Análisis técnico, datos on-chain y proyecciones

El análisis técnico refleja tensión. El rango de u$s122.000–123.000 funciona como resistencia clave, un muro que el precio debe superar con volumen sostenido. Si lo logra, el siguiente nivel aparece en u$s135.000 como validación del rally.

En caso de retroceso, los soportes más sólidos se ubican en la zona de u$s110.000–115.000, donde surgen compras recurrentes. Por debajo, los u$s100.000 representan piso psicológico, aunque analistas consideran menos probable que el mercado llegue a esa instancia si el apetito institucional se mantiene.

Los datos on-chain muestran señales alcistas. Según CryptoQuant, la demanda spot aumenta en 62.000 BTC por mes desde julio, reflejando entrada neta de capital. Las ballenas acompañan este movimiento y acumulan a un ritmo de 331.000 BTC anuales, superando trimestres previos.

Claves del precio de Bitcoin en octubre

Otro dato clave es el precio realizado en cadena en u$s116.000. Superar de forma sostenida ese nivel marca, según la teoría de ciclos, el inicio de fases alcistas de mayor magnitud. Además, la métrica Bull Score se ubica en 40-50 puntos, rango que históricamente precede impulsos fuertes.

Los escenarios se dividen en dos corrientes. La visión optimista proyecta que Bitcoin alcanza entre u$s160.000 y u$s200.000 antes de fin de año, apoyado en flujos institucionales y un quiebre sólido de la resistencia. La postura moderada plantea que el precio oscila entre u$s130.000 y u$s150.000 con consolidación más pausada, frenado por tomas de ganancias y presión vendedora.

Los riesgos permanecen. Una respuesta agresiva de la Fed, la extensión de la volatilidad política o regulaciones estrictas pueden frenar el avance. Aun así, la mayoría coincide en que un retroceso profundo hacia los u$s100.000 resulta improbable, siempre que los fondos institucionales sostengan entradas como en el tercer trimestre.

Precio de Bitcoin: lo que viene

La combinación de análisis técnico, datos on-chain y factores macro configura un cuadro favorable para Bitcoin en el cuarto trimestre. El mercado se ubica en un punto de inflexión: superar los u$s123.000 abre la puerta a precios inéditos. La incógnita es si el tiempo alcanza para cumplir con los pronósticos de u$s200.000 en 2025, o si el gran salto se pospone hasta 2026.

Bitcoin demuestra resiliencia en medio de turbulencias macroeconómicas y políticas. A menos de 1% de su máximo histórico, concentra la atención de traders, instituciones y medios financieros globales. Los principales pronósticos son:

alcanzará los u$s250.000 , ante la creciente adopción corporativa y su uso como activo de tesorería. Robert Kiyosaki coincide en el pronóstico Michael Saylor , presidente de Strategy, cree que, ante la creciente adopción corporativa y su uso como activo de tesorería. Robert Kiyosaki coincide en el pronóstico

El banco Standard Chartered , banco global, proyecta de entre u$s200.000 y u$s500.000 antes de 2028 , ante la mayor inversión institucional , banco global, proyecta de, ante la mayor inversión institucional

Arthur Hayes, cofundador de BitMEX , estima que Bitcoin llegará al millón de dólares antes de 2028 , ante un aumento de emisión del dólar y otras monedas fiduciarias

VanEck pronostica u$s200.000 según su modelo basado en adopción y estabilidad monetaria

El desenlace depende de la fuerza de los flujos institucionales y del pulso macroeconómico de las próximas semanas. Lo cierto es que Bitcoin se consolida como termómetro del riesgo global y refugio financiero en tiempos de incertidumbre.