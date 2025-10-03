Analistas indicaron que esta dinámica refleja una "descorrelación parcial" entre los activos digitales y los ciclos políticos tradicionales

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) registraron una semana récord de entradas millonarias, que consolidan su posición como vehículos clave para la exposición institucional a criptomonedas, a pesar del anunciado cierre fiscal de Estados Unidos.

Según datos de SoSoValue y Binance Square, los fondos al contado de Bitcoin captaron más de u$s642 millones en un solo día, mientras que los ETF de Ether sumaron otros u$s405 millones, lo que representa cinco días consecutivos de flujos positivos.

El repunte se da en medio de una creciente demanda institucional por activos digitales, impulsada por la búsqueda de refugio frente a la volatilidad política y económica. Los ETF FBTC de Fidelity e IBIT de BlackRock lideraron las entradas, con más de u$s315 y u$s265 millones respectivamente, con una renovada confianza en Bitcoin como reserva de valor.

En paralelo, los fondos ETHA y FETH, también gestionados por BlackRock y Fidelity, canalizaron más de u$s330 millones en Ether, lo que consolida su posición como el segundo criptoactivo más demandado por los inversores.

A pesar del cierre de oficinas federales y la paralización de algunos servicios regulatorios, el mercado cripto mostró resiliencia. El precio de Bitcoin superó los u$s120.000, mientras que Ether se mantuvo por encima de los u$s6.300, con volúmenes de negociación que rozaron los u$s4.000 millones.

Analistas indicaron que esta dinámica refleja una "descorrelación parcial" entre los activos digitales y los ciclos políticos tradicionales, lo que fortalece su rol como instrumentos de cobertura.

Los activos netos totales de los ETF de Bitcoin superan ya los u$s153.000 millones, que representan más del 6% de la capitalización de mercado de BTC. En el caso de Ether, los fondos acumulan más de u$s30.000 millones, con una participación creciente en carteras institucionales.

Esta consolidación se da en un contexto de mayor claridad regulatoria, mejoras en la infraestructura de custodia y una oferta más competitiva en términos de comisiones y liquidez.

Con entradas acumuladas que ya superan los u$s56.800 millones en ETF de Bitcoin y u$s13.360 millones en los de Ether, el sector cripto aguarda por nuevas aprobaciones regulatorias de instrumentos basados en altcoins como Solana (SOL) o Avalanche (AVAX) durante octubre.