La tercera moneda digital más relevante descendió 0,38% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

XRP, la tercera criptomoneda más popular, cotiza este viernes a u$s3,05 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 0,38% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s182.424,83 millones.

El mercado cripto mundial reporta este viernes 3 de octubre una capitalización de u$s4,21 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 1,35% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 58,03% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 13,02%. Las demás criptomonedas representan el 28,94%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 3 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s122.506,39 (1,55%)

Ethereum: u$s4.540,25 (1,04%)

BNB: u$s1.181,10 (8,95%)

Ripple: u$s3,05 (-0,38%)

XRP: u$s233,22 (0,04%)

Cardano: u$s0,87 (0,12%)

Polkadot: u$s4,34 (0,50%)

Dogecoin: u$s0,26 (-0,31%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este viernes 3 de octubre:

Bitcoin: $206,80 millones

Ethereum: $6,92 millones

BNB: $1,80 millones

Ripple: $4.656,52

XRP: $356.045,81

Cardano: $1.331,21

Polkadot: $6.617,12

Dogecoin: $397,07

Polygon: $369,89

Por otro lado, este viernes 3 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.515,70

DAI: $1.523,62

USDC: $1.523,46

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, aborda los problemas de velocidad y costo presentes en los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de depender de la minería mediante Proof of Work o Proof of Stake, XRP opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a otras criptomonedas.

La empresa Ripple ha creado alianzas con bancos y entidades financieras en todo el mundo, permitiendo que XRP facilite pagos transfronterizos rápidos y económicos.

Aunque XRP ha sido criticada por su centralización, ha demostrado ser una solución eficiente para pagos globales. Ripple sigue mejorando la infraestructura y seguridad de su red, fortaleciendo la confianza de los usuarios.

Pese a los retos legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más influyentes en los pagos internacionales.