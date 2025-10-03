En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal subió 1,67%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Bitcoin, la criptomoneda líder, subió 1,67% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s122.596,55, con una capitalización de mercado de u$s2,44 billones.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s4,21 billones este viernes 3 de octubre, según el monitoreo de 36.195 monedas en CoinMarketCap.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 1,47% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,09%, mientras Ethereum capturó un 13,02%. Las demás criptomonedas concentraron el 28,89% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al viernes 3 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s122.596,55 (1,67%)

Ethereum: u$s4.537,61 (1,10%)

BNB: u$s1.173,80 (8,61%)

Ripple: u$s3,04 (-0,62%)

Solana: u$s233,01 (0,35%)

Cardano: u$s0,87 (0,17%)

Polkadot: u$s4,33 (0,51%)

Dogecoin: u$s0,26 (-0,15%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 3 de octubre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $205,72 millones

Ethereum: $6,94 millones

BNB: $1,79 millones

Ripple: $4.642,24

Solana: $355.405,09

Cardano: $1.333,37

Polkadot: $6.627,34

Dogecoin: $397,66

Polygon: $370,09

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 3 de octubre:

USDT: $1.520

DAI: $1.527,01

USDC: $1.526,84

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador desconocido Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en transformar la economía global. Su misión es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin emplea un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este sistema garantiza la seguridad de la red, aunque consume un gran cantidad de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin se ha establecido como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta desafíos en cuanto a escalabilidad y los altos costos de transacción, lo que ha llevado a la creación de soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un gran impacto en el sistema financiero global.