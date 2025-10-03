La fintech del grupo Mercado Libre abre nueva licitación de ON. Qué ventajas ofrecen y cómo participar en este instrumento que gana terreno frente al dólar

En medio de un contexto de fuerte demanda por instrumentos en dólares y alternativas de renta en pesos, Mercado Pago, el brazo adquirente de Mercado Libre en Argentina, anunció el lanzamiento de una nueva Obligación Negociable (ON).

La licitación se llevará a cabo este viernes 3 de octubre de 10 a 16 horas, con fecha de emisión y liquidación prevista para el lunes 6 de octubre.

Según informaron desde Balanz, la compañía busca reforzar su estrategia de financiamiento en el mercado de capitales y, al mismo tiempo, ofrecer a los inversores una nueva opción de renta segura.

La nueva ON de Mercado Pago

Qué es Mercado Pago Servicios de Procesamiento

MPSP nació en 2020 y se consolidó como parte esencial del ecosistema fintech de Mercado Libre. Procesa alrededor del 70% de las operaciones de la plataforma y se desempeña como Proveedor de Servicios de Pago registrado ante el BCRA, conectando comercios, usuarios, emisores y bancos a través de soluciones como QR, terminales, API y gestión de contracargos.

La compañía cuenta con respaldo estratégico y operativo de Mercado Libre (MELI), que cotiza en el Nasdaq y tiene presencia en más de 18 países, con Argentina como su tercer mercado más relevante.

Por qué interesan las ON

Las Obligaciones Negociables son instrumentos de deuda emitidos por empresas que buscan financiamiento directo en el mercado. Funcionan de manera similar a los bonos: el inversor presta dinero a la compañía a cambio de una tasa de interés previamente establecida.

Entre sus principales ventajas:

Pagan un interés fijo o variable informado de antemano.

Cuentan con un cronograma definido de rescate.

Son útiles para quienes buscan diversificación y horizonte de mediano plazo.

Características de las Obligaciones Negociables

El analista económico Damián Di Pace explica que las ON "son ideales para quienes buscan rentabilidad, seguridad y diversificación de portafolio". Además, resalta que "sus tasas internas de retorno competitivas las convierten en una opción atractiva, mientras que la diversificación sectorial permite balancear el riesgo".

Por su parte, Emilio Botto, jefe de estrategia en Mills Capital Group, señala a iProUP que "las ON son claves para perfiles conservadores y moderados que buscan previsibilidad de flujos y exposición acotada a riesgo argentino".

Además, destaca que en Argentina, las ON suelen tener mejor calificación crediticia que los bonos soberanos. "Una ON con igual duración que un bono de la misma moneda tiende a ofrecer una TIR más baja, pero con riesgo menor, lo que la hace atractiva para quienes priorizan estabilidad", subraya.

Un mercado en expansión

El lanzamiento de Mercado Pago se suma a otras colocaciones recientes, como las de YPF Luz y Arcor, que confirmaron el creciente interés de las compañías por financiarse a través de este tipo de instrumentos y el apetito de los inversores por opciones seguras en moneda dura.

Con el dólar cerca del techo de la banda oficial y rendimientos en pesos en baja, las ON se consolidan como una alternativa cada vez más buscada para quienes desean proteger su capital y garantizar un flujo estable de ingresos.