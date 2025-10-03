La operatoria por home banking ahora se restringe a la franja de 10 a 17 horas, con el objetivo de evitar sanciones del BCRA. Los detalles

El endurecimiento del cepo cambiario ya impacta en la operatoria diaria de los bancos y billeteras digitales. Tras la última disposición del Banco Central, las entidades redujeron el horario para la compra de dólares en home banking, que pasó de estar disponible de 9 a 20 horas a un rango más acotado: de 10 a 17.

El viernes pasado, día en que la normativa entró en vigencia, se registró una avalancha de clientes que intentaron operar en simultáneo. Varios bancos incluso suspendieron momentáneamente la venta de dólares, argumentando "inconvenientes técnicos". La operatoria recién se normalizó el lunes.

Detrás de esta decisión se encuentra la resolución del BCRA que impide a quienes acceden al dólar oficial operar en el mercado financiero. Además, las entidades deben informar diariamente su posición global en moneda extranjera y evitar cualquier descalce que pueda derivar en fuertes sanciones.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, explica que con el nuevo esquema, los bancos buscan ajustar sus operaciones al horario del mercado cambiario (10 a 15) y extenderlo hasta las 17 para cerrar posiciones con mayor margen. De esta manera, reducen riesgos regulatorios y cumplen con las exigencias de la autoridad monetaria.

En este contexto, tanto bancos como fintech recomiendan a sus clientes planificar con anticipación la compra de divisas, ya que la ventana de tiempo para operar se volvió más restringida y sujeta a ajustes según la evolución de las medidas del cepo.