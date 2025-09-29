La ronda de financiación podría valorar a Tether en u$s500.000 millones y convertirla en una de las empresas privadas más valiosas del mundo

Tether Holdings SA, el mayor emisor de stablecoins del mundo, está en conversaciones con dos gigantes de la inversión tecnológica: SoftBank Group y Ark Investment Management.

Según fuentes cercanas al proceso, ambas firmas evalúan participar en una ronda de financiación privada que podría alcanzar entre u$s15.000 millones y u$s20.000 millones, en lo que sería la mayor búsqueda de capital externo en la historia de la compañía.

La operación, todavía en etapa preliminar, podría valorar a Tether en hasta u$s500.000 millones, lo que la convertiría en una de las empresas privadas más valiosas del planeta.

A cambio del capital, los inversores recibirían cerca del 3% de participación en compañía, que ganó protagonismo global por su token USDT, vinculado al dólar estadounidense y utilizado como puente entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto.

El respaldo de SoftBank y de Ark podría marcar un punto de inflexión para Tether, que busca ampliar su legitimidad institucional y política, sobre todo en mercados como Estados Unidos, donde enfrentó cuestionamientos por su rol en operaciones financieras opacas.

La empresa también reforzó su estructura con el asesoramiento de Cantor Fitzgerald, banco de inversión con sede en Nueva York que además custodia sus activos.

Tether entra en una nueva etapa de consolidación

Tether acumuló una fortuna invirtiendo sus reservas en instrumentos similares al efectivo, como bonos del Tesoro de EE.UU., lo que le permitió generar ingresos por intereses.

Con sede en El Salvador, la compañía está liderada por Paolo Ardoino como CEO y por Giancarlo Devasini, cofundador y presidente, quien además es su mayor accionista.

Si se concreta la valuación proyectada, la participación de Devasini podría superar los u$s220.000 millones.

Aunquen ninguno de los involucrados hizo comentarios oficiales sobre el tema, el interés de estos actores sugiere que el mercado de las stablecoins, lejos de desacelerarse, está entrando en una nueva etapa de consolidación, con Tether en el centro de una posible transformación financiera global.