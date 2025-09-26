En las últimas 24 horas, la tercera criptomoneda líder bajó un 0,43%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

XRP, la tercera criptomoneda más popular, cotiza este viernes a u$s2,78 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 0,43% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s166.016,93 millones.

El mercado de criptomonedas registra este viernes 26 de septiembre una capitalización de u$s3,76 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 36.144 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,14% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 57,78%, seguido por Ethereum con un 12,87%. El resto de monedas captó un 29,34%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al viernes 26 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s109.154,22 (-0,37%)

Ethereum: u$s4.015,37 (2,16%)

BNB: u$s952,75 (-1,21%)

Ripple: u$s2,78 (-0,43%)

XRP: u$s199,66 (0,24%)

Cardano: u$s0,79 (1,30%)

Polkadot: u$s3,91 (0,65%)

Dogecoin: u$s0,23 (1,28%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este viernes 26 de septiembre:

Bitcoin: $208,70 millones

Ethereum: $5,91 millones

BNB: $1,40 millones

Ripple: $4.087,15

XRP: $294.005,48

Cardano: $1.157,37

Polkadot: $5.754,43

Dogecoin: $339,18

Polygon: $322,96

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 26 de septiembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.461,90

DAI: $1.470,07

USDC: $1.470,21

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Su principal enfoque es mejorar la eficiencia y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más rápido y económico.

Con el apoyo de Ripple, XRP se ha convertido en una herramienta utilizada por bancos e instituciones para facilitar pagos internacionales rápidos.

Aunque críticos cuestionan su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable y efectiva. Ripple invierte continuamente en la mejora de su seguridad y rendimiento.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda influyente en los pagos internacionales.