En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 0,35%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Este viernes, Ethereum alcanzó los u$s4.029,68 tras un incremento de 2,23% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s486.395,76 millones, de acuerdo con Binance.

El mercado cripto mundial reporta este viernes 26 de septiembre una capitalización de u$s3,78 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del 0,24% en las últimas horas. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 57,74%, seguido de Ethereum con el 12,88%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 26 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s109.426,63 (-0,37%)

Ethereum: u$s4.029,68 (2,23%)

BNB: u$s956,21 (-1,09%)

Ripple: u$s2,80 (-0,30%)

Solana: u$s201,58 (0,65%)

Cardano: u$s0,79 (1,36%)

Polkadot: u$s3,94 (0,74%)

Dogecoin: u$s0,23 (1,23%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, viernes 26 de septiembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $203,42 millones

Ethereum: $5,95 millones

BNB: $1,41 millones

Ripple: $4.130,03

Solana: $297.165,42

Cardano: $1.167,93

Polkadot: $5.813,03

Dogecoin: $342,08

Polygon: $325,27

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este viernes 26 de septiembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.468,40

DAI: $1.475,22

USDC: $1.475,36

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum se lanzó en 2015 como un proyecto innovador, creado por Vitalik Buterin y su equipo, con el objetivo de ir más allá de las capacidades de Bitcoin.

Mientras que Bitcoin demostró el potencial de la blockchain para crear una moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan sin intervención humana, lo que asegura la automatización de procesos y la eliminación de intermediarios.

En 2014, Ethereum logró un exitoso financiamiento colectivo que permitió su lanzamiento oficial, junto con la criptomoneda Ether (ETH).

Desde su creación, los contratos inteligentes han sido fundamentales para la red, permitiendo la automatización de transacciones y acuerdos de manera eficiente y segura.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas digitales, como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha abierto nuevas puertas en el ámbito de la propiedad digital.

La creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió a otros proyectos desarrollar sus propias redes basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de BNB y Avalanche.

Además, con la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum ha logrado mejorar su escalabilidad, reduciendo costos y aumentando la eficiencia de las transacciones.

Además de sus logros tecnológicos, Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, un concepto que promueve una Internet descentralizada.

Esta nueva Internet pone el control de los datos en manos de los usuarios, garantizando mayor privacidad y autonomía al eliminar la necesidad de intermediarios como gobiernos y empresas.