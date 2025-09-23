La nueva función de la billetera digital tuvo un impacto contundente y más de 100 mil personas ya realizaron 221 mil plazos fijos por $405 mil millones

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, permite desde agosto pasado a los usuarios realizar depósitos a plazo fijo de manera simple, segura y con condiciones competitivas dentro del sistema financiero argentino.

La plataforma informó que más de 100 mil personas aprovecharon la tasa especial de lanzamiento ofrecida para inversiones que superan los $405 mil millones, a través de 221 mil operaciones realizadas mediante la aplicación.

El 53,6% de quienes utilizaron esta función son clientes que no reciben haberes en el banco, sino que son comerciantes, profesionales y usuarios exclusivamente vinculados a través de Cuenta DNI.

Además, cerca de 70% de estos inversores no tenía plazos fijos activos previamente, algo que revela que muchos están incorporando al uso de este instrumento por primera vez.

Este fenómeno refleja el fuerte potencial de la Cuenta DNI como herramienta efectiva de inclusión financiera, que logra atraer a perfiles diversos y ampliar el acceso a productos de inversión.

La funcionalidad para crear plazos fijos está disponible en la pantalla principal de la aplicación mediante el botón "Invertir".

Cuenta DNI impulsa la inclusión financiera con plazos fijos digitales

El proceso para realizar un plazo fijo en Cuenta DNI es intuitivo y flexible: el usuario selecciona el monto a invertir y el plazo, que puede ser de 30, 60 o 90 días, y confirma la operación en pocos pasos. Actualmente, la tasa anual ofrecida ronda el 45%, una cifra atractiva en el contexto financiero local.

Desde la plataforma resaltaron que "no existe renovación automática, lo que da mayor control al inversor para gestionar su ahorro según sus necesidades".

Las operaciones pueden realizarse de lunes a viernes entre las 6 y las 21 horas, con un monto mínimo de $1.000 para comenzar a invertir.

Desde la app detacaron que también que jóvenes desde los 13 años pueden constituir plazos fijos desde la aplicación, subrayando el compromiso del Banco Provincia con la educación financiera y la inclusión digital desde edades tempranas.

Esta accesibilidad permite democratizar aún más el acceso a productos que históricamente estuvieron reservados a segmentos específicos del mercado.

La evolución de Cuenta DNI como plataforma financiera integral

Cuenta DNI nació durante la pandemia como una solución práctica para bancarizar a millas de personas, y con el tiempo se transformó en una app integral que ofrece múltiples servicios financieros, desde pagos y transferencias hasta descuentos y créditos.

La reciente incorporación de plazos fijos refuerza su rol dentro de la estrategia pública de inclusión financiera, puesto que acerca el universo de las inversiones a sectores que normalmente han estado excluidos del sistema bancario o con acceso limitado.

En un contexto económico desafiante, la funcionalidad se presenta como una alternativa accesible y confiable para proteger el valor del dinero y fomentar el ahorro.

El crecimiento de la aplicación como canal de inversión marca un hito fundamental en la evolución de las billeteras digitales, que dejan de ser solo medios de pago para convertirse en herramientas financieras completas.

De esta manera, la Cuenta DNI amplá su impacto y consolida su lugar como una opción clave en la economía digital argentina.