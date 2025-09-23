El ETF de Dogecoin de 21Shares debutó en Wall Street con un volumen récord y consolida la llegada de las memecoins al mercado regulado

La semana pasada el ecosistema cripto se vio revolucionado por la llegada de los ETF de XRP y Dogecoin, los cuales además marcaron un nuevo récord en su lanzamiento.

Es por eso que ante esta bienvenida del mercado, este martes se conoció que la firma suiza de gestión de activos 21Shares listó oficialmente el ETF de Dogecoin en la DTCC bajo el ticker "TDOG".

Llegó el ETF de Dogecoin de 21Shares

Estos fondos cotizados en bolsa están marcando dentro del mercado un paso clave en la diversificación de inversión en criptomonedas.

Además, se debe recordar que estos ETF permiten a los inversores exponerse a los movimientos del precio de Dogecoin sin necesidad de tener la criptomoneda directamente.

Se trata de un modelo similar a los ETF de Bitcoin, lanzados en 2024, que marcaron un hito histórico y un rally alcista tras su llegada al mercado.

Por otro lado, con la reciente regulación que avala estos productos, de a poco el mercado de las memecoins obtuvo validación real por parte de los inversores que eligen estas herramientas.

Este ETF puede ser adquirido por inversores institucionales y minoristas, aunque se debe recordar que las memecoins son altamente volátiles, pese a las ventajas estructurales que ofrecen estos instrumentos.

El ETF de Dogecoin marcó un nuevo récord

El jueves 18 de septiembre, los ETF de Dogecoin y XRP marcaron récords de volumen, superando otros lanzamientos de 2025.

El ETF REX-Osprey DOGE (DOJE), el primero dedicado a una memecoin, registró u$s17 millones en volumen, situándose entre los cinco estrenos más importantes del año.

Por su parte, el ETF REX-Osprey XRP (XRPR) cerró su primera jornada con u$s37,7 millones, el mayor volumen inicial de 2025.

Finalmente, el analista de Bloomberg Eric Balchunas confirmó que ambos ETFs sumaron u$s54,7 millones, dejando atrás a los otros 710 lanzamientos del año.