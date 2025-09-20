El listado de varios ETF cripto en DTCC despierta expectativas de aprobación, aunque expertos advierten que la decisión final depende totalmente de la SEC

En la segunda semana de septiembre, el ecosistema cripto mundial reaccionó con entusiasmo tras la aparición de nuevos ETF de altcoins en el portal de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) estadounidense.

Este movimiento es interpretado como un hito relevante en el camino hacia la inclusión de ETF de criptomonedas dentro del mercado financiero de Estados Unidos, lo cual genera expectativas renovadas.

Los listados corresponden al ETF de Solana (FSOL) de Fidelity, al ETF de HBAR (HBR) de Canary y al ETF de XRP (XRPC), todos incorporados recientemente en la plataforma DTCC.

DTCC impulsa expectativas en torno a los ETF cripto

DTCC, considerada una institución central para el procesamiento post-trade en Estados Unidos, administra la compensación y liquidación de operaciones financieras, incluidas aquellas vinculadas a los fondos cotizados en bolsa.

Según el medio especializado Wu Blockchain, la inclusión de FSOL, HBR y XRPC en la base de datos de DTCC corresponde a una etapa de preparación previa para el eventual lanzamiento de nuevos ETF cripto.

En el pasado, tanto el ETF VSOL de VanEck como el ETF de Litecoin propuesto por Canary Capital también habían sido incorporados en la lista de instrumentos registrada dentro de DTCC.

Tras la noticia, las tres altcoins asociadas a los ETF, SOL, HBAR y XRP, lograron alcanzar nuevos máximos para septiembre, lo que refleja un sentimiento positivo de traders e inversores de corto plazo.

El acontecimiento elevó las expectativas sobre posibles acciones coordinadas entre proveedores de ETF, que podrían concluir en aprobaciones simultáneas de distintos proyectos vinculados a altcoins reconocidas dentro del mercado global.

La aprobación de la SEC aún define el panorama final

Pese al entusiasmo generado, el listado dentro de DTCC no implica automáticamente el aval de la SEC ni la culminación de procesos regulatorios requeridos, siendo únicamente un paso técnico dentro del procedimiento general.

"El listado de DTCC del ETF de Solana de Fidelity y los ETF de XRP y HBAR de Canary no significa nada desde el punto de vista regulatorio. Todo depende de la SEC", dijo Nate Geraci, cofundador de The ETF Institute.

Eric Balchunas, analista de ETF en Bloomberg, coincidió con Geraci y explicó que muchos tickers se agregan a las listas, pero finalmente casi ninguno logra concretarse en un lanzamiento real en los mercados.

En semanas recientes, la SEC pospuso la evaluación de los ETF de Solana y XRP presentados por Franklin Templeton, además de retrasar la decisión sobre el ETF de HBAR propuesto por Canary Capital.

Pese a ello, los mercados financieros descuentan una alta probabilidad de aprobación antes de fin de año, estimada en hasta un 90%, lo cual sigue alimentando el optimismo inversor.

James McKay, fundador de McKayResearch, calculó que actualmente existen más de 90 ETF de criptomonedas a la espera de aprobación. Según su proyección, casi todas las criptos principales podrían contar con un ETF en 12 meses.