X registra denuncias de sobornos vinculados a fraudes con criptomonedas y refuerza controles internos para proteger a los usuarios

X, la aplicación antes conocida como Twitter, enfrenta denuncias sobre intentos de soborno a empleados por parte de estafadores de criptomonedas. No está confirmado si algún integrante del equipo aceptó estas ofertas ilícitas.

La plataforma informó que está tomando medidas legales contra los implicados, quienes operaban en diversas redes sociales y sitios de Internet, mientras busca reforzar los controles internos para mantener la integridad de sus servicios.

Fraudes frustrados y medidas de la plataforma

X, la red social de Elon Musk, se posicionó como una de las principales plataformas utilizadas para la difusión de criptomonedas, logrando atraer tanto a compañías del sector como a usuarios particulares de todo el mundo.

Como suele ocurrir en espacios digitales, ciertos actores intentan obtener ventajas indebidas, y recientemente la propia X dio a conocer un intento de soborno fallido que estuvo vinculado directamente con miembros de su personal.

De manera puntual, la compañía informó que algunos estafadores de criptomonedas ofrecieron dinero a trabajadores de X con la intención de reactivar cuentas suspendidas, buscando usar la exposición del sitio para potenciar sus engaños.

Las redes sociales continúan siendo uno de los principales focos para los fraudes con criptomonedas, y los moderadores de estas plataformas enfrentan la tarea constante de neutralizar perfiles dañinos y salvaguardar a la comunidad de pérdidas financieras.

Pese a los filtros aplicados, ciertos individuos intentaron realizar pagos para recomponer vínculos con X. No se confirmó si lograron su cometido, aunque se trataría de un grupo con operaciones en diferentes servicios digitales.

Un comunicado oficial de la empresa indicó que se están implementando acciones legales relacionadas con este episodio de intentos de soborno ligado a criptomonedas y que se reforzarán los controles para evitar nuevas vulneraciones internas.

Elon Musk, dueño de la plataforma, no brindó declaraciones al respecto, aunque el equipo manifestó que su "compromiso para garantizar la integridad de [la] plataforma es absoluto".

Elon Musk deberá pagarles u$s500 millones a exempleados de Twitter despedidos

Elon Musk, actual propietario de la plataforma X (exTwitter), alcanzó un acuerdo provisional para pagar u$s500 millones a miles de exempleados despedidos tras su adquisición de la red social en octubre de 2022.

El convenio busca resolver una demanda colectiva presentada en California, en la que se alegaba el incumplimiento de los planes de indemnización establecidos por la compañía antes de su compra.

El conflicto se remonta al momento en que Musk desembolsó u$s44.000 millones para adquirir Twitter, una operación que marcó el inicio de una reestructuración radical.

En las semanas posteriores, cerca de 6.000 empleados fueron despedidos, incluyendo al entonces CEO Parag Agrawal.

Los demandantes, encabezados por Courtney McMillan y Ronald Cooper, sostuvieron que el plan de beneficios vigente desde 2019 garantizaba al menos dos meses de salario base, más una semana adicional por cada año de servicio, y hasta seis meses para cargos ejecutivos. Sin embargo, muchos de los afectados recibieron como máximo un mes de indemnización, y otros no percibieron ningún pago.

La presentación judicial realizada está semana por los abogados de X Corp. y los exempleados solicita al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos que posponga la audiencia prevista para el 17 de septiembre, con el objetivo de formalizar el acuerdo.

Aunque los términos específicos aún no fueron revelados, el monto global de u$s500 millones representa uno de los mayores desembolsos por indemnizaciones en la historia reciente de Silicon Valley.

El caso se convirtió en un símbolo de las tensiones entre la cultura corporativa tradicional y el enfoque disruptivo de Musk, quien desmanteló equipos completos dedicados a la confianza, seguridad, derechos humanos y accesibilidad.