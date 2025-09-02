La captura se realizÃ³ en cumplimiento de una orden internacional emitida por el Juzgado Penal Municipal NÂ°2 de Cali, Colombia, y gestionada ante Interpol

La PolicÃ­a Federal Argentina detuvo en la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, a Juan JosÃ© Benavides Velasco, ciudadano colombiano de 30 aÃ±os, apuntado como el presunto creador y cabecilla del esquema fraudulento de criptomonedas conocido como Daily Cop.

La captura se realizÃ³ el 26 de agosto pasado, en cumplimiento de una orden internacional emitida por el Juzgado Penal Municipal NÂ°2 de Cali, Colombia, y gestionada ante Interpol.

Detienen al lÃ­der de Daily Cop, la estafa cripto que conmoviÃ³ a la regiÃ³n

Benavides Velasco, que se encontraba en la Argentina hace varios meses, operaba bajo perfil en una vivienda alquilada en la zona residencial de LujÃ¡n de Cuyo.

SegÃºn fuentes judiciales, el detenido serÃ¡ sometido a un proceso de extradiciÃ³n para responder ante la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilÃ­cito y lavado de activos.Â La causa quedÃ³ bajo la jurisdicciÃ³n del Juzgado Federal de Mendoza, que definirÃ¡ su situaciÃ³n migratoria y procesal en los prÃ³ximos dÃ­as.

El esquema Daily Cop se promocionÃ³ desde 2019 como "la primera criptomoneda colombiana", al ofrecer retornos mensuales de entre 0,5% y 12% mediante una plataforma que simulaba operaciones de inversiÃ³n en activos digitales.

A travÃ©s de una intensa campaÃ±a publicitaria, que incluyÃ³ la participaciÃ³n de influencers como Elizabeth Loaiza y Yeferson Cossio, el proyecto logrÃ³ captar fondos de mÃ¡s de 200.000 personas, en su mayorÃ­a colombianos, aunque tambiÃ©n se registraron vÃ­ctimas en otros paÃ­ses de AmÃ©rica Latina.

Juan JosÃ© Benavides Velasco, autor de la estafa Daily Cop, que movilizÃ³ mÃ¡s de u$s31 millones

La FiscalÃ­a General de Colombia estima que el fraude movilizÃ³ mÃ¡s de 126.000 millones de pesos colombianos entre 2019 y 2022, equivalentes a unos u$s31,7 millones.

Las investigaciones revelaron que los fondos eran canalizados a travÃ©s de una red de sociedades en Colombia, Reino Unido y Estonia, utilizadas para dar apariencia de legalidad y facilitar el lavado de dinero.

El esquema funcionaba bajo la lÃ³gica de un clÃ¡sicoÂ esquema Ponzi, en el que los aportes de nuevos inversionistas se utilizaban para pagar supuestos rendimientos a quienes ya estaban dentro del sistema.

Tras su detenciÃ³n, Benavides Velasco declarÃ³ haber sido vÃ­ctima de un intento de secuestro en Argentina y negÃ³ vÃ­nculos con organizaciones criminales como Los UrabeÃ±os, facciÃ³n del Clan del Golfo, que segÃºn algunas versiones estarÃ­a involucrada en el episodio.

No obstante, las autoridades colombianas consideran que su captura es clave para esclarecer uno de los fraudes financieros mÃ¡s grandes de los Ãºltimos aÃ