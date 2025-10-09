El mercado cambiario argentino vive fases de tensión y volatilidad, especialmente en el tramo previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese escenario, muchos inversores buscan instrumentos para dolarizar posiciones sin salir del país.

Entre esas alternativas, algunos CEDEAR sobresalen por ofrecer no solo exposición al precio de compañías globales, con la posibilidad de ganar con la suba de la acción o el tipo de cambio, sino también capturar una tercera vía de ganancia: el cobro de dividendos en dólares.

Este mes de septiembre, un ranking compuesto por Mercado y Bolsas Argentinos (BYMA) identificó cuáles fueron los 10 CEDEAR más operados y su rendimiento en pesos (calculado respecto al cierre del 31/08/2025 vs. 30/09/2025). La lista fue liderada por el unicornio cripto argentino BITF (Bitfarms), que registró un crecimiento de 141,1%. Le siguieron:

VIST (Vista Energy): +0,4%

TSLA (Tesla): +50,8%

HUT (Hut 8): +48,1%

PLTR (Palantir): +31,8%

GOOGL (Alphabet): +29,7%

AAPL (Apple): +24,8%

NVDA (Nvidia): +22,1%

BRKB (Berkshire Hathaway): +14,1%

KO (Coca-Cola): +9,1%

Estos rendimientos muestran cómo en un mes de alta tensión cambiaria muchos buscan refugio en acciones globales vía CEDEAR, sumando al movimiento del dólar la expectativa de dividendos.

¿Qué es un CEDEAR y por qué importa?

Juan Ignacio Archidona, Product Owner especializado en Renta Variable de BYMA, explica a iProUP que "un CEDEAR representa una acción del exterior, pero que se negocia localmente en BYMA. Un banco depositario adquiere la acción original y emite los CEDEAR equivalentes para su comercialización argentina".

Archidona también resalta sus ventajas: "Permiten exponerse a mercados internacionales desde la plaza local, operando en pesos, con cobertura frente al dólar y sin tener que abrir cuentas en el extranjero".

Así, la ganancia de un CEDEAR surge de estos tres factores:

Suba del precio del activo subyacente en su mercado original

del activo subyacente en su mercado original Avance del tipo de cambio CCL , que impacta en la cotización local del certificado

, que impacta en la cotización local del certificado Dividendos en dólares, siempre que la compañía los distribuya y se cumpla con el plazo de liquidación antes de la fecha ex–dividendo

Desde InvertirOnline recuerdan a iProUP un punto operativo clave para tener en cuenta sobre este último punto: "Para cobrar dividendos, los títulos deben estar liquidados al menos un día hábil antes de la fecha ex–dividendo".

Qué CEDEAR pagarán dividendos en octubre 2025

En un contexto de alta volatilidad, los inversores no solo buscan cobertura ante el dólar, sino también obtener flujos de ingresos en moneda dura. Los CEDEAR de empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Microsoft o Chevron se destacan por pagar dividendos de forma regular, que se acreditan directamente en la cuenta local del inversor.

Estos instrumentos permiten capturar tres beneficios: ganar por la suba del dólar financiero, por el aumento del precio de la acción en Wall Street y por el cobro de dividendos periódicos. Además, a diferencia de una inversión tradicional en pesos, los dividendos de CEDEAR se acreditan en dólares, lo que suma atractivo en períodos de incertidumbre electoral o devaluatoria.

Durante lo que resta de octubre, habrá varias empresas que distribuyan ganancias entre sus tenedores de CEDEAR. Entre ellas, se destacan:

10 de octubre: Altria (MO): u$s1,06 por acción (ratio 4:1)

14 de octubre: Mondelez (MDLZ): u$s0,50 por acción (ratio 15:1)

15 de octubre: Occidental Petroleum (OXY): u$s0,24 por acción (ratio 5:1)

20 de octubre: Philip Morris (PM): u$s1,47 por acción (ratio 18:1)

21 de octubre: Micron Technology (MU): u$s0,12 por acción (ratio 5:1)

22 de octubre: Cisco Systems (CSCO): u$s0,41 por acción (ratio 5:1)

22 de octubre: TotalEnergies (TTE): u$1,01 por acción (ratio 3:1)

23 de octubre: Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (ratio 3:1)

27 de octubre: GE Aerospace (GE): u$s0,36 por acción (ratio 8:1)

30 de octubre: Marvell Technology (MRVL): u$s0,06 por acción (ratio 14:1)

31 de octubre: JP Morgan (JPM): u$s1,50 por acción (ratio 15:1)

¿Cómo armar una cartera CEDEAR "triple ganancia"?

Christian Ranallo, presidente de Ranallo Valores, aporta a iProUP que en el escenario actual, "los CEDEAR son muy interesantes para diversificar y sacarse del riesgo argentino puro". Pero a la par, advierte: "Hay que ver bien los tipos de cambio al que tiene acceso cada inversor y cumplir con normativa vigente."

Y añade: "No estamos muy long en tecnología de crecimiento; nos gustan más industrias que puedan resistir una corrección y aquellos CEDEAR con más protección. En general, fijamos plazos largos para carteras moderadas que toleren algo de volatilidad y busquen renta semestral. Entre los que nos gustan están ACN, AAPL, META, VIST, con cobertura vía mineras como B".

Para aprovechar el efecto combinado de precio + dólar + dividendos, el experto señala que es clave una estrategia cuidadosa:

Diversificar sectores : tecnología, consumo, energía, minería, finanzas

: tecnología, consumo, energía, minería, finanzas Seleccionar emisores sólidos y con historial de pagos : muchos CEDEAR favoritos tienen fundamentos consolidados

: muchos CEDEAR favoritos tienen fundamentos consolidados Tener horizonte de mediano plazo : no esperar resultados instantáneos

: no esperar resultados instantáneos Prestar atención al ratio del CEDEAR (cuántos certificados equivalen a una acción): afecta cuánto dividendo se recibe realmente

(cuántos certificados equivalen a una acción): afecta cuánto dividendo se recibe realmente Monitorear el tipo de cambio financiero: dado que la rentabilidad en pesos depende de la evolución del dólar MEP/CCL

La opción Brasil

En diálogo con iProUP, el economista José Bano analiza el llamado trade electoral que hoy guía a muchos inversores y señala que "Brasil está en la segunda mitad del mandato de Lula. Aunque su imagen no es mala, todavía no hay un candidato opositor claro. Los mercados suelen anticipar expectativas de cambio en estas etapas".

El experto compara la bolsa brasileña con otros mercados y recuerda que "cuando ves el ETF EWZ, que replica a las principales acciones de Brasil, hace seis años valía el doble y en 2008 el cuádruple. Si hay un giro positivo en el escenario político y económico, el recorrido es inmenso".

Sin embargo, advierte sobre los riesgos: "Brasil tiene un déficit fiscal alto e inflación que duplica sus metas. Eso mantiene tasas elevadas, lo que frena la actividad. No es un mercado sin riesgos, pero sus valuaciones bajas y dividendos altos lo vuelven tentador".

Limitaciones y riesgos

Vale subrayar que los CEDEAR son instrumentos volátiles. Su precio internacional puede subir pero también caer, y si el dólar financiero se mueve desfavorablemente, la ganancia local puede verse erosionada. Además, no todos pagan dividendos y los montos o fechas pueden variar.

Como dicen los expertos: son herramientas poderosas, pero requieren perfil tolerante al riesgo, disciplina y monitoreo constante del contexto macro.

En momentos de incertidumbre política y presión cambiaria, los CEDEAR favoritos del mes (Tesla, Bitfarms, Palantir, Apple, Vista, entre otros) reflejan la apuesta argentina por instrumentos que combinan exposición global, dolarización y posibles ingresos extra por dividendos.

No son mágicos, pero bien seleccionados pueden ser parte de una estrategia potente para cuidar y crecer en moneda dura.