Con un incremento del 1,25% en un día, la mayor cripto sigue al alza. Cuáles fueron los valores de otras cripto y dólares digitales

El precio de Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más relevante, subió 1,25% en las últimas 24 horas, tocando los u$s110.618,66, con un mercado de u$s2,20 billones, de acuerdo con Binance.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s3,80 billones este martes 2 de septiembre, según el monitoreo de 35.925 monedas en CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 0,78% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 57,96%, Ethereum ocupa un 13,59%, y el resto representa un 28,45%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el martes 2 de septiembre es:

Bitcoin: u$s110.618,66 (1,25%)

Ethereum: u$s4.278,71 (-1,77%)

BNB: u$s849,41 (0,21%)

Ripple: u$s2,81 (1,70%)

Solana: u$s205,60 (2,97%)

Cardano: u$s0,82 (1,14%)

Polkadot: u$s3,76 (0,75%)

Dogecoin: u$s0,21 (-0,71%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este martes 2 de septiembre:

Bitcoin: $152,20 millones

Ethereum: $5,90 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $3.872,79

Solana: $283.826,75

Cardano: $1.129,77

Polkadot: $5.184,49

Dogecoin: $291,06

Polygon: $397,46

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins m