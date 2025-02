El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la finalización de la certificación eléctrica de productos importados que cumplan con normas internacionales, para agilizar las importaciones.

Sturzenegger celebró el fin de la certificación eléctrica

Sturzenegger hizo el anuncio en su cuenta de X, donde compartió algunas imágenes de electrodomésticos para ejemplificar el objetivo de la medida.

"¡Se acabó la tortura de la certificación eléctrica! A ver si el dislate se entiende con un ejemplo: si querías importar una computadora Apple, de las que se venden millones de unidades en el mundo, tenias que obtener una certificación local que demostrara que su sistema eléctrico era seguro", escribió Sturzenegger.

Y añadió: "Para ilustrar lo que hablamos basta mencionar que antes de la 16/25 una heladera de un productor líder mundial debía pasar por un organismo de certificación nacional para obtener una autorización de comercialización, recibir auditoría en sus plantas en el exterior y enviar muestras a ensayar una vez por año además de adaptar los enchufes."

Federico Sturzenegger anunció el final de la certificación eléctrica para productos importados

Luego, el Ministro detalló cuáles son los equipos que no necesitan certificación, según su procedencia: "Por eso vamos a decirlo sencillamente: si el equipo que estás importando tiene los logos CE (Europa), EAC (Eurasia), CCC (China), UKCA (Gran Bretaña), NOM (Méjico), SEC (Chile), Inmetro (Brasil), UL (EEUU, entre otras varias), etc. ya no se necesita ninguna aprobación o certificación del Estado. La Aduana no tiene nada que decir ni pedirte. Adjunto algunos ejemplos de electrodomésticos de mi hogar. ¡VLLC!".

La explicación de la medida que convierte al Banco Nación en una sociedad anónima

Por otro lado, Sturzenegger brindó detalles sobre la disposición que convirtió al Banco Nación en una sociedad anónima, una medida incluida en el Decreto 70/2023, el cual dispone la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas.

En ese sentido, explicó que el objetivo de la medida es aumentar la transparencia y la competitividad del banco, además de suprimir ciertos beneficios que regían su operatividad.

"El decreto limpia casi todo y elimina privilegios como el artículo 31, que obligaba a que los depósitos judiciales fueran en dicha institución", explicó Sturzenegger en su cuenta de X.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, dispone que la entidad pase a denominarse Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.), aunque el Estado mantendrá el control del 99,9% de las acciones.