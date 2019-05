¿Es posible saber quién vio tu foto de perfil de Whatsapp o Facebook?

Cada vez más aplicaciones prometen revelar quién vio nuestra foto de perfil en Facebook e Instagram, pero son varios los riesgos que se corren al usarlas

La mayoría de estas aplicaciones son gratuitas y prometen informarnos sobre quién nos dejó de seguir en Instagram o saber quién vio nuestro perfil de Whatsapp. Otras como Tracker for Whatsapp y Whats Tracker prometen información sobre el tiempo que pasamos usando la app de comunicación.

¿Es posible tener toda esta información? La respuesta es no. No hay manera de saber quién vio la foto de perfil o la información en ninguna red social ya que ninguna de las plataformas incluyen esta opción en su configuración. Lo único que se obtiene al descargar alguna de estas aplicaciones son riesgos a nuestra privacidad al abrir las puertas de nuestra información a cibercriminales.

Alejandro Marthi, experto en ciberseguridad de Forcepoint afirma que "No hay soluciones mágicas por fuera de las aplicaciones que te puedan dar esa visibilidad. Al descargar ese tipo de apps siempre hay que pensar ¿por qué WhatsApp no ofrece esa funcionalidad? Evidentemente no se puede porque tendría que estar conectado a una app que almacene quiénes son las personas que ven su perfil".

El experto afirma que al instalar estas aplicaciones fraudulentas nos exponemos a propagar malware y al robo de nuestra información. "Normalmente, lo primero que hacen es pedirle acceso al micrófono, a la cámara o a los contactos para así acceder a toda su información y poderlo rastrear, pero en muchos casos ni siquiera le solicitan nada, con solo instalarla se puede infectar con código malicioso", afirma Marthi.

El malware instalado permitiría tomar control del teléfono para robar sus datos de usuario y contraseñas de redes. "Si tengo acceso a una plataforma de alguien me convierto prácticamente en el dueño" asegura ya que es posible que terceros accedan a nuestro perfil, contactos, fotos, datos de uso de Whatsapp, etc.

Richard Arandjelovic, estratega de ciberseguridad de Symantec advierte que "algunas compañías de marketing tratan de buscar esa información porque les ayuda con su analítica de publicidad, pero también es un peligro que los cibercriminales accedan a ella porque pueden saber quién está comunicándose con una persona". Estos atacantes suelen manipular psicológicamente a sus víctimas con ingeniería social para robarles información.

"Si se compromete la cuenta de una persona o un teléfono, se puede encontrar información de todos los que se comunican con ese teléfono y así usar esos datos para expandir el ataque; en conclusión, es un peligro", dice Arandjelovic.

Nuestro consejo es evitar descargar estas aplicaciones e ignorar todo tipo de publicidad que prometa este tipo de ofrecimientos. En caso de haber caído en la trampa, sugerimos descargar algún antimalware que limpie archivos y que restablezca por completo el teléfono, aún cuando esto implique la pérdida completa de datos.