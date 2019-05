¿Cómo es Qualcomm, el gigante tecnológico y líder del 5G que derrotó a Apple?

El fabricante estadounidense logró en abril un acuerdo con la firma de la manzana para lograr una posición dominante en el campo del 5G

En enero de 2017, Apple inició una batalla legal contra Qualcomm, el principal proveedor mundial de procesadores para teléfonos, porque aseguraba que su posición en el mercado a través del cobro de regalías. En julio de ese mismo año, Qualcomm acusó a Apple de violar seis de sus patentes al usar chips de Intel.

El acuerdo firmado en abril entre ambas empresas establece que Apple le debe abonar a Qualcomm una cantidad no especificada, a través de un comunicado de ambas compañías en sus webs. A su vez se informó que la firma fundada por Steve Jobs usará los chips provistos por Qualcomm por los próximos seis años, los únicos con la capacidad para que Apple compita contra Samsung en el terreno del 5G.

En una entrevista dada a BBC Mundo Raquel Pérez Leal, doctora de la Universidad Carlos III de Madrid y experta en sistema de comunicaciones, afirmó que Qualcomm tiene una posición preferente por ser el fabricante "más avanzado en garantizar la tecnología 5G" y agregó que "Apple es líder y se dirige a un segmento muy alto del mercado y le interesa lanzar los productos lo antes posible, así que no se puede permitir llegar tarde ni que las prestaciones sean inferiores a las de sus seguidores más próximos, como Samsung. Y Qualcomm es en este momento el que ha lanzado el chip módem más potente"

Teniendo en cuenta esto, es entendible la decisión de Apple de dejar la disputa de lado y pagar. "De acuerdo con la información que hacen pública los fabricantes y la información de las revistas especializadas, parece que las prestaciones (de los chips de Qualcomm) son mejores que las de competidores como Samsung, Huawei o MediaTek Inc", dice Pérez Leal.

Las ventajas de los chips de Qualcomm son varias, entre ellas ocupar menos espacio por ser integrado y por ser multiestándar al poder conectarse a 3G, 4G y 5G, permitiendo que un mismo dispositivo pueda acceder a distinta redes según disponibilidad.

Otro dato importante según Perez Leal es que Qualcomm puede ofrecer precios muy competitivos gracias a su posición dominante. Es por eso que la firma de la manzana se ha quedado casi sin proveedores alternativos, por lo que es casi un monopolio en el sector.

Por su parte Intel anunció que se retiraba del negocio de la fabricación de chips 5G debido al poco margen de ganancia que dejan. Las alternativas a Qualcomm son Samsung, Huawei y MediaTek Inc. Apple no piensa fabricar sus propios chips ya que según Perez Leal "La tecnología de las comunicaciones no es el punto fuerte de Apple, sino la fabricación de equipos de usuarios"

El acuerdo le reportó las primeras ganancias al fabricante estadounidense: sus acciones subieron más de un 20% luego del anuncio. A su vez el convertirse en proveedor de la firma de Cupertino esperan ingresos anuales de al menos u$s 2.500 millones.

"Como este tipo de chips son muy caros, quizás al principio Apple pueda repercutir, pero solo parcialmente, el precio de esa regalías en el producto y con el tiempo puede ir aumentando la repercusión en el cliente final", afirmó Pérez Leal aclarando que eso, en todo caso, será una decisión empresarial.

Aunque muchos no lo conozcan, es fácil afirmar que Qualcomm es un gigante tecnológico. Fue fundada en 1985, tiene 35.000 empleados y su especialidad son los chips integrados y el desarrollo de software para que los móviles se conecten a redes inalámbricas. También es proveedor para fabricantes de telefonía móvil como Apple y Samsung, a quienes cobra por el uso de sus patentes y fueron pioneros de las tecnologías 3G, 4G y 5G.

Su volumen de negocio anual en 2018 fue de algo más de US$21.000 millones, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía, con un beneficio de más de US$6.000 millones. Estos números sin duda lo ponen en una posición de privilegio mundial.