La promesa de un ingreso rápido y seguro es el principal atractivo de las estafas piramidales. Quien inicia todo se ubica en la cúspide y debe captar los primeros inversores. Los que se colocan por debajo, a su vez, captan otros "referidos". Así, crece un sistema cuya base fundamental es la confianza que consiguen con la primera ganancia.

A partir de eso, quien entró y comprobó que "funciona" llama a otros para convencerlos de la fantástica oportunidad. Como anticipó iProUP, en provincias del Norte de Argentina se están organizando para denunciar a una aplicación llamada Yomigt, una billetera virtual que permitía invertir dólar cripto (USDT) y dejó de funcionar repentinamente.

Yomigt: historias de los estafados

iProUP fue invitado a participar de un grupo de WhatsApp creado por las personas afectadas. Abunda la bronca. Cada persona tiene una historia diferente para contar, pero con patrones similares.

Son empleados de clase media con ahorros modestos. Pusieron plata, pudieron retirar alguna ganancia y luego llevaron familiares o amigos para participar. Luego llegaría la decepción y el reproche por no haber advertido de qué se trataba.

"Me invitó a entrar un amigo. Puse 106 dólares y logré sacar 90 al poco tiempo. Eso me hizo confiar. Convencí a mi señora y mis hijos. Juntamos 400 dólares, los metimos y ya no los pudimos recuperar. Eran nuestros ahorros", afirma a iProUP Claudio, una de las tantas víctimas.

Abril Hrën es abogada y perdió 260.000 pesos que invirtió en Yomigt. Ahora, ayuda y asesora a los miles de damnificados de la estafa piramidal.

"Si bien no tenemos un número de víctimas, estimamos que rondan las 5.000. Tenemos tres personas individualizadas como los que realizaban los eventos para captar gente. Estamos tomando datos para avanzar con una denuncia", revela a iProUP la letrada.

Alejandra, otra de las tantas víctimas, resume su historia a iProUP: "Como casi todos, yo entré y salí con una ganancia. Después, para reingresar, la aplicación te pedía hacerlo con referidos. Llevé a mi mamá y mi hermano. Nadie pudo sacar el dinero invertido. Parecía una aplicación rentable, pero se ve que no la crearon con buenas intenciones. Solo esperamos que se haga justicia".

Hrën asegura que Yomigt comenzó "a operar desde principios de año. Hubo gente que puso u$s100 dólares, pero otros se sumaron con 2.000 dólares". "En la mayoría de los casos, es gente laburadora que tiene vergüenza de denunciar. Sabemos que no es fácil recuperar la plata, pero al menos que haya una consecuencia penal", dice la abogada.

Yomigt: la investigación judicial

La promesa que utilizaban desde Yomigt para captar víctimas era duplicar la inversión. A través de eventos organizados en hoteles de alta categoría difundían su mensaje.

La fiscal penal especializada en ciberdelincuencia que interviene en la causa, Sofía Cornejo Solá, confía a iProUP que "el sábado entró una denuncia. Sé que es la primera de miles. Las cuentas de los líderes de esta organización no están en Argentina".

Aquellas personas que se animaban a apostar un puñado de dólares, con los primeros beneficios se convencían. Al comprobar que "funcionaba", invertían más y recomendaban a allegados para participar de una burbuja que pronto explotaría.

La app y el sitio web de Yomigt ya no funcionan

"Si encontramos responsables que estén en Argentina, iremos tras ellos. Pero está pasando que hay amenazas y reproches de las víctimas hacia quienes les recomendaron ingresar. Y eso es peligroso porque, en principio, es gente que confió en el sistema y también resultó damnificada", agrega la fiscal.

La letrada indica que está elaborando los primeros informes. Si bien admite la dificultad de recuperar el dinero en este tipo de hechos, remarca que no pretende dar un mensaje de desánimo. Por otra parte, confirmó que Yomigt operaba de un modo similar al de Generación Zoe, el esquema liderado por el hoy preso Leonardo Cositorto.

Salta es el distrito con más denuncias: 82 en total. La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia de la provincia, Sofía Cornejo, a cargo de la causa, confirmó la detención de tres personas por la investigación que lleva adelante. También se identificaron otras cinco vinculadas a la organización de eventos en hoteles de categoría.

Según la letrada, la empresa está radicada en EEUU y tanto la app como el sitio web fueron borrados entre el 25 y 26 de nobiembre.

Cómo detectar una estafa piramidal

Si bien con el diario del lunes todo es más sencillo, una serie de señales puede alertar sobre la presencia de una estafa de este tipo. Una de esas red flags tiene que ver con la alta rentabilidad en poco tiempo. Estas invitaciones suelen prometer un ingreso extra significativo en un lapso muy corto. Primer aspecto para desconfiar.

Para participar de este tipo de negocios es necesario aportar dinero y reclutar gente. Dos requisitos indispensables que se muestran como patrones comunes en esquemas piramidales. Si se debe pagar para entrar y traer más personas, hay que desconfiar.

Las víctimas son personas que creen en alguien de su confianza que les juró haber comprobado el sistema. Por eso, lejos de subestimar a estas organizaciones y responsabilizar a quienes cayeron, hay que estar más atentos que nunca y desconfiar.