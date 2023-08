El peor momento del negocio cripto que atrajo a Neymar, Eminem y más famosos: por qué perdieron millones

Los tokens no-fungibles se destacaron por traer consigo un novedoso modelo: la digitalización de obras únicas en el mundo criptográfico. Causas de la caída

Los NFT (sigla en inglés para 'tokens no fungibles') irrumpieron en todo el planeta por el novedoso concepto: activos digitales que representan bienes únicos e irrepetibles, plasmados en una blockchain.

A diferencia de las criptomonedas, son objetos coleccionables digitales indivisibles (de allí el término no-fungibles). En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable.

La idea de este rubro causó furor a lo largo de 2021 cuando movió más de u$s41.000 millones. De hecho, el término ‘NFT’ llegó a ser acuñado como palabra del año. En aquél entonces, hubo un boom de propuestas de todo tipo: desde obras y cartas virtuales, hasta piezas musicales.

Sin embargo, la industria no salió ilesa del renombrado criptoinvierno: según el informe de julio publicado por el directorio de aplicaciones descentralizadas DappRadar, el volumen de negociación cayó fuertemente en julio en relación al mes anterior.

NFT: ¿por qué se acabó el 'furor' por el mercado?

El informe de DappRadar arrojó que el volumen de negociación de los NFT disminuyó 38%, mientras que el número total de ventas también se derrumbó más de un 25%, cifras que preocupan a los tenedores de tokens no fungibles. Por ejemplo, esta crisis llevó al cierre de Nifty’s, un popular portal de creadores Web3 apoyado por el empresario Mark Cuban.

Incluso, varias celebridades que habían lanzado sus propios coleccionables en épocas alcistas del mercado, sufrieron pérdidas calamitosas. Entre los famosos más afectados aparecen:

Justin Bieber : pérdidas aproximadas de u$s1.26 millones

: pérdidas aproximadas de Neymar : pérdidas aproximadas de u$s683.640

: pérdidas aproximadas de Post Malone : pérdidas aproximadas de u$s527.510

: pérdidas aproximadas de Eminem : pérdidas aproximadas de u$s378.810

: pérdidas aproximadas de Serena Williams : pérdidas aproximadas de u$s290.002

: pérdidas aproximadas de Paris Hilton: pérdidas aproximadas de u$s216.790

Justin Bieber, uno de los famosos que más perdieron en el mercado de los tokens no-fungibles (NFT)

"La principal razón por la cual cayó el sector es por el cambio de foco que tomó el mercado en el último año. Los traders ven mucho más potencial y operaciones redituables en el mercado cripto tradicional que en el de los NFT", expresa Nicolás Verderosa, abogado y especialista en criptomonedas, en diálogo con iProUP.

"El gran problema que tiene hoy en día este nicho es que la venta y el éxito de estos activos depende, exclusivamente, de un comprador interesado en adquirir dicha posesión virtual, cosa que no pasa con las criptomonedas, ya que cualquiera puede intercambiar tokens en cualquier plataforma sin necesidad de que haya un tercero", añade.

Por su parte, Manuel Díaz Reynolds, Head of Sales de Arex, plataforma de servicios financieros personalizados, liga esta caída a las nuevas regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en EE.UU. que, si bien no se relaciona directamente con este activo digital, "generó una respuesta negativa en el mercado cripto en general".

Otra causa que resalta es la falta de regulación relacionada: "Tanto la Unión Europea, con la ley MICA, como otros países como Brasil, ya tienen un marco regulatorio sobre criptoactivos. El punto de inflexión va a estar dado cuando EE.UU tenga una legislación clara, posiblemente con un régimen gubernamental más pro-cripto. Todavía no está claro si la SEC considerará los NFT como un security o no".

También, el experto en activos financieros trae a colación la expansión de las estafas en el rubro: son cada vez más comunes los Rug pull, un término NFT para aquellos proyectos que, tras salir a la venta, sus creadores desaparecen con todo el dinero, una metodología muy común en la industria".

Por último, Díaz Reynolds remarca un factor crucial: el valor de los NFT está basado principalmente en especulación. "Una vez que la manía de los NFT terminó, y salió a la luz que muy pocos proyectos generaban valor para su comprador, el volumen disminuyó drásticamente", apunta.

Los NFT atraviesan momentos de crisis: cayó abruptamente su demanda por la falta de una regulación clara y por la proliferación de estafas en el mercado

NFT: ¿cuánto cayeron las principales obras y los marketplaces?

Un caso ilustrativo de esta crisis que transitan los NFT es la caída que sufrieron los populares Bored Apes, la colección más famosa del mercado, cuyo precio registró un descenso por debajo de los 30 ETH el 2 de julio, y alcanzó su nivel más bajo en 2 años.

Durante este período, otras colecciones como Azuki Elementals, DeGods, Pudgy Pegions y Moonbirds también tuvieron importantes pérdidas. Entre varias de estas muestras, algunas llegaron a registrar más de 1.200 liquidaciones diarias durante el último mes debido a una caída récord en sus precios.

"La crisis impacta, sobre todo, a aquellos inversores que compraron estos activos a precios muy altos y, ahora, se enfrentan a la situación de tener que venderlos a un valor muy por debajo de lo que esperaban", indica Verderosa en referencia a quienes apostaron por estas colecciones en su momento alcista.

En relación con lo anterior, un informe de la firma de seguros Hiscox reveló que un 33% de los compradores, reconoció no saber qué hacer con las obras digitalizadas que supo adquirir, mientras que un 39% consideró este mercado como una ‘burbuja especulativa’.

Además, únicamente el 12% de ellos afirmaron que están dispuestos a adquirir una obra de este formato en 2023, lo que supone 15 puntos porcentuales menos que el año anterior.

El desplome también se ve reflejado entre los principales mercados de compraventa de NFT: por ejemplo, OpenSea, el mayor marketplace del rubro, pasó de vender 3.000 millones en septiembre de 2021 a sólo 350 millones en el mismo mes de 2022, con menos de 170 wallets únicas por mes, en comparación a las más de 360.000 que la plataforma supo albergar.

Los Bored Apes, la colección de mayor capitalización búrsatil en el mercado NFT, tocaron su valor mínimo en 2 años en julio de este año

"Se trata de una cuestión de percepción del mercado en general. Los famosos y grandes inversores que poseían Bored Apes o NFT de colecciones renombradas perdieron el interés en el sector, lo que redujo la atención por estas colecciones y, por ende, su precio también bajó", precisa Díaz Reynolds al respecto.

NFT: ¿tendrá el mercado una ‘última oportunidad’?

Las perspectivas para el mercado no son buenas. En esta postura coincidieron los especialistas, quienes sostienen que la caída podría terminar de hundir a este ecosistema.

"No veo que el mercado pueda mostrar recuperación alguna; de hecho, creo que va a seguir en declive. Sólo bastará algún movimiento alcista contundente de Bitcoin para hundir ese mercado a su mínimo, ya que muchos usuarios buscarán cambiar su activo por otro con mayor liquidez", opina Verderosa.

"Se va a empezar a notar como, aún estando en pérdida, las personas van a vender más que comprar NFT. El potencial de decrecimiento de los tokens no-fungibles en un bull run es mucho mayor que cualquier otro", sentencia.

En referencia a la expectativa sobre la regulación cripto en EE.UU, el responsable de Arex avisa que "si la nueva regulación es prohibitiva y limitante afectará negativamente al mercado, pero sí la regulación tiene como objetivo promover la innovación y proteger a los inversores, puede resultar positiva".

Y agrega: "tener un marco regulatorio claro permitirá que las instituciones y grandes inversores se interesen en el mundo cripto lo que, a su vez, propiciará un aumento en el volumen y las transacciones del ecosistema".

La regulación cripto en EE.UU. puede ser una de las últimas esperanzas para revitalizar al sector de los NFT

