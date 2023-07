Revolución en la gestión empresarial: el potencial de los utility tokens y la economía descentralizada

Se trata de una herramienta digital para impulsar el crecimiento exponencial de las empresas. ¿Cuál es su diferencia con los security tokens?

En los últimos años se disparó la popularidad y adopción de blockchain y sus contratos inteligentes en todas partes del mundo. Y si bien Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) han capturado la atención de inversores y entusiastas de la tecnología, otro tipo de uso de la tecnología de la cadena de bloques está ganando impulso: los utility tokens.

Se trata de tokens digitales que representan el acceso o utilización de un producto o servicio específico ofrecido por una empresa o plataforma.

Estos tokens están destinados a revolucionar la forma en que las empresas gestionan sus operaciones, la relación con sus stakeholders y redefinir el panorama empresarial en general.

Fernando Ors, presidente de Reental, firma que se dedica a la gestión de inmuebles tokenizados en Europa, explica a iProUP que, a diferencia de otros activos digitales, cuyo valor se basa principalmente en su función como reserva de valor o medio de intercambio, los utility tokens tienen un propósito más práctico y funcional, pues están diseñados para ser utilizados dentro del ecosistema específico de la empresa, proporcionando a los usuarios numerosas funciones en la dApp (aplicación descentralizada).

Diferencia entre utility y security tokens

La diferencia entre utility y security tokens radica en los derechos que ofrecen a su poseedor y en cómo se emiten y utilizan.

Si bien un utility token da derecho a operar e interactuar en una red, el security token proporciona derechos de propiedad o derecho y obligaciones con respecto a un activo.

Los utility tokens ofrecen a las empresas una nueva forma de financiación a través de estas Ofertas Iniciales de Tokens

Así, la característica principal de los utility tokens es su capacidad para crear economías descentralizadas, en las que se fomenta la participación y la lealtad de sus usuarios, quienes se convierten en copropietarios del nuevo ecosistema.

Al ofrecer beneficios exclusivos e incentivos a través de estos tokens, las empresas motivan a clientes y a empleados a participar activamente.

Esto crea una comunidad comprometida y fortalece la relación entre la empresa y sus usuarios, lo que, a su vez, impulsa la colaboración, la innovación, el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

Si bien en esencia un utility token no es una forma de inversión, la reputación de la marca, el atractivo de los beneficios y la escasez de éstos puede contribuir a que sean muy demandados y valiosos a medio plazo.

Fuente de financiación

Los utility tokens ofrecen a las empresas, como a Reental, una nueva forma de financiación a través de estas Ofertas Iniciales de Tokens (o ICOs, por sus siglas en inglés).

Ors explica que a través de una ICO, las empresas pueden recaudar fondos vendiendo sus utility tokens a los usuarios interesados. Esto les permite obtener capital de forma eficiente, evitando los obstáculos y costes asociados con la financiación empresarial tradicional, así como atraer y retener talento.

Los utility tokens y la economía descentralizada representan una emocionante revolución de la gestión empresarial

Confianza y seguridad

Por último, la transparencia y trazabilidad inherentes a la tecnología blockchain, en la que se basan los utility tokens, brindan un máximo nivel de confianza y seguridad para todos los actores involucrados, lo cual es especialmente valorado en Latam.

En resumen, los utility tokens y la economía descentralizada representan una emocionante revolución de la gestión empresarial. Ofrecen a las empresas nuevas formas de financiación, nuevas alternativas de marketing relacional y, al tiempo que atraen nuevos usuarios y fidelizan a los existentes, permiten democratizar y fomentar la participación, brindando nuevos beneficios, ventajas especiales y recompensas.

"La educación, regulaciones (como la europea) y la adopción masiva desempeñan un papel crucial en esta nueva transformación empresarial web3. Chris Dixon titulaba su famoso ensayo ‘Come for the tool, stay for the network’, que en el caso de la fintech Reental podríamos traducir como ‘ven por sus atractivos retornos de inversión, quédate por su comunidad e incentivos’", concluye el experto.