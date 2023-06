"Las criptomonedas serán las bases para construir una economía mejor", vaticinó el CEO de Ripio

La 1º edición de Modular, el evento organizado por Ripio en Buenos Aires, contó con la participación de numerosos expertos vinculados con el ecosistema cripto local e internacional.

La charla con la que se inauguró la jornada estuvo a cargo de Sebastián Serrano, CEO de Ripio y uno de los mayores especialistas en tecnología Blockchain y criptomonedas de la región.

Serrano, quien es uno de los referentes abonados a la idea de que la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto llegará a cotizar por encima de las seis cifras en los próximos años y no ve como una locura que inclusive llegue al millón de dólares por unidad, tomó la palabra en el escenario principal de la Usina del Arte y compartió su pronóstico para lo que se viene en el ecosistema.

Titulada como "Más allá de 2023: una nueva visión al frente del próximo ciclo de mercado", la exposición de Serrano repasó diferentes aspectos y no faltaron anticipos para quienes están expectantes acerca de la evolución de la plataforma donde millones de argentinos compran y venden criptomonedas.

Frente a un auditorio repleto de personas con diferentes grados de conocimiento, Serrano destacó que cripto tiene un gran potencial por desarrollar en la región, y subrayó que puede ser una de las bases para construir una mejor economía.

"No se debe perder de vista que cripto arrancó como una tecnología de masas y con los años se convirtió en una alternativa por el segmento corporativo. Hoy nosotros tenemos más de 3 millones de usuarios, pero llegamos a 8 millones gracias a nuestros diferentes clientes", reveló el experto.

Además, sobre el cierre de la exposición, el referente de Ripio dejó picando un anticipo de lo que se viene: tienen disponible (en formato beta) una nueva versión de su aplicación, la cual podrá ser probada por los usuarios que se registren para conocerla antes de su presentación oficial.

Las declaraciones más destacadas de Sebastián Serrano:

