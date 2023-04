Desarticulan una mega estafa con criptomonedas que afectó a miles de víctimas

Más de 3.000 personas de diferentes países fueron engañadas con criptomonedas falsas. El monto afectado supera los u$s100 millones

Al menos 3.000 personas de diferentes países fueron víctimas de una mega estafa por la cual invirtieron más de 100 millones de dólares en criptomonedas inexistentes promocionadas por un falso bróker.

La policía de España detuvo a una persona acusada como el autor del engaño quien, mediante la promesa de suculentos rendimientos, logró engañarlos y robarles su dinero.

"La Guardia Civil en el marco de la operación 'MANDOA', desarrollada en el País Vasco y Baleares, ha procedido a la detención de una persona, vecino de Baleares, con motivo de la solicitud de las autoridades policiales de diferentes países para la investigación de otras cinco personas como autores de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 mil personas de todo el mundo", manifestaron las autoridades locales mediante un comunicado.

Según detalló la Guardia Civil, los miembros de la agrupación trama captaban clientes prometiéndoles altos rendimientos sin riesgo mediante llamadas telefónicas, mensajes cortos, anuncios publicitarios en periódicos y páginas web y otras estrategias de marketing agresivas.

Luego, cuando las víctimas firmaban un contrato, e invertían en criptomonedas inexistentes, de 250 a 1.000 euros habitualmente, los criminales les facilitaban un acceso a una página web para consultar los beneficios de su inversión con falsos gráficos creados a tal efecto.

El dinero iba a Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Rusia o Israel, donde se realizaron varias imputaciones en el marco de la operación, además del arresto de un individuo en islas Baleares.

Criptomonedas: cómo protegerse de las estafas

Antes de invertir, los expertos recomiendan el tan mentado DYOR (siglas en inglés de "hacé tu propia investigación") sobre el proyecto en el que se basa la moneda. La principal herramienta son los indexadores como CoinMarketCap o Coingecko, que ofrecen –además de la cotización actual e histórica– diferentes datos para comenzar a indagar.

Quienes tengan fondos significativos pueden guardarlos en una billetera de hardware desconectada de Internet para evitar hackeos

El primero es el más simple de todos: los comentarios de los propios usuarios, que indicarán si su sentimiento es bullish (alcista) o bearish (bajista), pero primordialmente denunciarán si se trata de un scam. "Creo que el principal punto a tener en cuenta es entender de qué se trata el proyecto: como funciona, si tiene sentido o es una aplicación real", aconseja Nahuel Burbarch, representante argentino de la billetera sin custodia Zerion,

Santiago Cristóbal, cofundador de la plataforma Solow, añade que "es vital ver el tiempo que lleva en el mercado y la presencia que tiene en las redes sociales, principalmente en Twitter. Si bien puede haber cuentas infladas artificialmente, una mayor presencia y antiguedad suelen indicar seriedad".

Así, al buscar una moneda en CoinMarketCap, es posible ver la la página web oficial. Si no la tiene, ya es una red flag para desconfiar. O si al acceder no ofrece un whitepaper, un documento que es una suerte "constitución", en la que se presenta la iniciativa, objetivos, etc.

Además, Cristóbal recomienda investigar ciertos datos que suelen estar en el sitio web de cada iniciativa:

Ver el roadmap del proyecto y su visión

Si los fundadores son anónimos, hay más riesgo de scam

Comprobar si tienen partners importantes

Verificar los últimos lanzamientos o mejoras del proyecto

Asimismo, en CoinMarketCap se pueden comprobar otros puntos vitales:

Que los smart contracts están verificados (suele indicarse con el logo de una firma de auditoría cripto)

El volumen transaccionado en los últimos tresmeses

Burbarch resalta no confiar en "algunos parámetros de CoinMarketCap o CoinGecko que pueden ser manipulados por el mercado, como la capitalización, sino hay que hacer un análisis en conjunto de todos los datos que brindan estas plataformas".

Educarse e investigar: quienes deseen invertir deben conocer cómo funcionan las cripto e interiorizarse sobre cada proyecto

Según el experto, "otro punto relevante es analizar la liquidez en mercados descentralizados como Uniswap, Sushiswap o Balancer, entre otros", lo que indicará qué tan fácil será desprenderse del activo, además de "verificar desde cuándo están cotizando los tokens".

Además, las billeteras sin custodia están ofreciendo herramientas para evitar estas estafas. "Una consiste en bloquear la interacción de los usuarios con dominios maliciosos conocidos. MetaMask gestiona esta lista y muchos colaboradores del ecosistema la actualizan", señalan desde la app, agregando que recibieron reclamos de 11.512 personas para denunciar 33.478 dominios.

"Trabajamos junto a PhishFort, que gestiona la lista de bloqueo que MetaMask utiliza y estamos investigando formas de incluir medidas antiphishing más proactivas. Reciementente, deshabilitamos el uso de un antiguo método de firma usado para robar activos", completan.

En en el caso de Zerion, Burbach indica que poseen una "fórmula de filtrado secreta para listar los tokens en la aplicación. Como no existe un filtro 100% infalible, cada activo puede ser reportado por los usuarios y en base a ello se procede a deslistarlos".

"Tenemos un sistema de verificación para cada proyecto: si la criptomoneda se encuentra en dos o mas listas de tokenlists.org, recibe una marca azul para indicar que la información provista por el activo es correcta, aunque no funciona como un consejo de inversión", remarca.

Desde Metamask recomiendan conectarse "a wallets de hardware externas para mayor seguridad de las personas que almacenan fondos significativos, ya que mantienen las claves privadas de manera offline separadas físicamente de los dispositivos conectados a Internet".

Por otra parte, Burbach remarca que "existe una tendencia a encontrar mayor cantidad de proyectos spam en redes con bajos costos de transacción como BSC o Polygon, aunque se prestar igual atención a todas a la hora de buscar un proyecto de inversión".

En este sentido, Cristóbal asegura que lo mejor será arrancar invirtiendo en Bitcoin y Ethereum, para luego ir explorando otras a medida que se vaya aprendiendo sobre el tema. Como siempre, la educación es la principal defensa para mantener las finanzas personales en modo "seguro".