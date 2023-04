Si querías tener más, sabelo: Starbucks lanzó una nueva colección de NFT

Con las series anteriores de NFT a Starbucks no le fue mal, y algunos cotizan muy altos, pero en un movimiento nostálgico, decidió lanzar una nueva serie

Starbucks lanza al mercado una nueva seriede NFT en formato notálgico: son en homenaje a su primera locación en EEUU

Algunos de los tokens no fungibles (NFT) de las series anteriores de Starbucks se coitzan por más de mil dólares.

Mientras tanto,en Odyssey NFT, una simple imagen genérica de una taza de café (okey, de temporada navideña y con crema batida para hacerla más interesante), se vende a un precio promedio de nada más y nada menos que u$s 1.019.

Si en general el café real de Starbucks es caro, sus NFT no se quedan atrás.

Esa serie tan exitosa corresponde al coleccionable "Holiday Cheer Edition 1 Stamp", del año pasado, lanzado en colaboración con Polygon.

En una movida de lealtad al cliente, 5.000 de estos NFT fueron entregados de forma gratuita a los consumidores con más Puntos Odyssey, su registro de lealtad. Pero algunos vieron el negocio y los venden.

Las colecciones de NFT de Starbucks

Es un buen negocio

Y estos valores son dentro del mercado de Starbucks. En OpenSea el mismo coleccionable puede alcanzar los 1,25 ETH, es decir, casi u$s 2.500.

No por nada la venta de imágenes de tasas ha generado un negocio de casi u$s 200.000 en el último mes.

Pero no es la única. También resulta exitosa la venta de NFT de su serie "The Siren Collection Stamp", con 2.000 diseños únicos de sirena, y se pueden conseguir a u$s 450, cuando la propia Starbucks los vendió a 100.

Algo parecido pasa con los coleccionables de "Journey Stamps", pero estos son más baratos, ya que se pueden obtener por u$s 70 (aunque acá también algunos alcanzaron los u$s 1.000 ).

Nuevos lanzamientos

Los precios a los que llegan los NFT de Starbucks

A sabiendas de los éxitos alcanzados, Starbucks va a por más, y lanzó esta semana "The First Store Collection Stamp", coleccionables sobre la primera ubicación de la compañía, que se inauguró en 1971 en el Pike Place Market de Seattle, EE. UU.

"Gente de todos los rincones del mapa viene a ver este hito histórico por sí mismos, experimentando una sensación de nostalgia y siendo parte de algo más grande", dijo la cadena haciendo referencia a la ubicación física del primer Starbucks. Con este nuevo NFT ahora puede ser "dueño de una parte de la historia", agregó.

Son 5.000 NFT a un precio de u$s 100 cada uno, y cada persona sólo puede comprar uno, informó Diario Bitcoin.